Finanzminister Klingbeil will Menschen entlasten, die "2.500, 3.000, 4.000 im Monat" verdienen. Dafür soll die Einkommensteuer reformiert werden. Der Stand der Pläne im Überblick.

Wie können kleine und mittlere Einkommen entlastet werden? Die Koalition sucht nach Lösungen. (Symbolbild) Quelle: Imago

Immerhin das Ziel ist klar formuliert: Mit Wirkung zum 1. Januar 2027 strebt die schwarz-rote Koalition eine Reform der Einkommensteuer an. Kleine und mittlere Einkommen sollen dauerhaft entlastet werden. Aber wie konkret die Reform aussehen soll, wer wie entlastet wird und wie die milliardenteuren Entlastungen finanziert werden sollen - das ist alles offen. Bis zur parlamentarischen Sommerpause Mitte Juli sollen Entscheidungen fallen. Worum es geht:

Warum soll eine Reform der Einkommensteuer kommen?

Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag auf eine Reform verständigt. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) strebt an, 95 Prozent der Beschäftigten zu entlasten. Er sprach von einer Entlastung bei Menschen, die "2.500, 3.000, 4.000 im Monat" verdienen.

"Die Einkommensteuerbelastung hat sich in den vergangenen 20 Jahren schleichend erhöht", sagte Tobias Hentze vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Im Durchschnitt unterliege ein Euro Lohn einem höheren Steuersatz. Ziel sollte sein, Normalverdienern spürbar mehr Netto vom Brutto zu lassen, so dass es auch attraktiver werde, mehr zu arbeiten. Auch DIW-Präsident Marcel Fratzscher sagte, die starke Belastung vor allem von Menschen mit mittleren Einkommen reduziere Arbeitsanreize. Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, ergänzte:

Der aktuelle Einkommensteuertarif belastet Arbeit und Leistung übermäßig und trifft die Mitte unserer Gesellschaft mit voller Kraft. „ Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler

Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD auf eine Reform der Einkommensteuer geeinigt. Kleinere und mittlere Einkommen sollen entlastet werden. Doch wie soll das finanziert werden? 10.05.2026 | 3:47 min

Welche Gründe gibt es noch?

Ein Problem ist der "Mittelstandsbauch". Dieser besage, dass bei kleinen und mittleren Einkommen der Steuertarif steil ansteigt, sagte Hentze. Dies habe zur Folge, dass von einem zusätzlich verdienten Euro rund die Hälfte an den Staat gehe. "Dies stellt keinen wirksamen Arbeitsanreiz dar, zum Beispiel um Überstunden zu leisten oder von Teilzeit auf Vollzeit zu wechseln."

Holznagel sagte, der aktuelle Tarifverlauf setze falsche Signale.

Während in den 1960er Jahren ein Vielfaches vom Durchschnittseinkommen nötig war, damit der Spitzensteuersatz griff, reicht heute teils das 1,2-Fache eines durchschnittlichen Einkommens aus. „ Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler

Das betreffe gut verdienende Facharbeiter, Handwerksmeister, Ingenieure und viele kleine wie mittlere Unternehmen, die über die Einkommensteuer veranlagt werden.

Die Einkommensteuer ... ... ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Staates. Nicht nur Erwerbstätige zahlen sie, sondern auch kleinere und mittlere Betriebe. Bund und Länder bekommen einen Anteil von jeweils 42,5 Prozent, die Gemeinden 15 Prozent - bei einer Reform ist der Bund also auf die Zustimmung des Bundesrats angewiesen.



Wer mehr verdient, führt prozentual mehr von seinem Einkommen als Steuer ab. Der Einkommensteuertarif ist "progressiv", erhöht sich also mit steigendem Einkommen. Der Grundfreibetrag ist der Teil des Einkommens, der nicht besteuert wird. Er garantiert, dass das Existenzminimum steuerfrei bleibt. 2026 liegt dieser Betrag bei 12.348 Euro.



Über dem Grundfreibetrag gibt es sogenannte Tarifzonen mit unterschiedlich hohen Steuersätzen. Die Steuerlast wächst schrittweise an. Bei einem zu versteuernden Einkommen von 69.879 Euro greift der Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Für jeden Euro, der über dieser Grenze liegt, müssen laut Portal Finanztip 42 Cent Steuern bezahlt werden. Der Höchststeuersatz ist der "Reichensteuersatz" mit 45 Prozent, der ab 277.826 Euro greift.

Wie soll die Reform aussehen?

Das ist unklar. Im Kern geht es darum, ob und wie stark der Freibeitrag steigen soll, wie Tarifzonen verschoben werden, bis zu welchem Betrag Einkommen wie stark entlastet werden sollen - und ob der Spitzensteuersatz erst später greifen soll.

So schlagen Unions-Finanzpolitiker vor, dass der Spitzensteuersatz erst bei 85.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr greift. Im Gegenzug soll der Tarif zwischen 42 und 45 Prozent "steiler" werden, der Reichensteuersatz auf 47,5 Prozent steigen und bereits ab einem zu versteuernden Einkommen von 210.000 Euro im Jahr gelten. Außerdem solle der Soli komplett wegfallen. Holznagel schlägt vor, dass der Spitzensteuersatz erst bei einem zu versteuernden Einkommen von 100.000 Euro greift.

CDU-Generalsekretär Linnemann dringt auf eine Steuerreform. Die Einkommensteuer müsse auf die Agenda - der Spitzensteuersatz solle nicht bei 68.000 Euro greifen, sondern erst bei 80.000. 15.02.2026 | 0:21 min

Was kostet eine Reform?

Je stärker die Entlastung, desto mehr kostet eine Reform. Die Kostenschätzungen bewege sich bei 20 Milliarden, 30 Milliarden Euro oder noch mehr.

Dazu kommt: Im Herbst will die Bundesregierung Berichte zum Existenzminimum sowie zur Steuerprogression vorlegen. Die Folge könnten eine Anpassung des Grundfreibetrags sein. Alleine das dürfte Milliarden kosten. Im Progressionsbericht geht es um die "kalte Progression". Das ist eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn eine Gehaltserhöhung komplett durch die Inflation aufgefressen wird, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führt. Auch das könnte zu einer Anpassung führen.

Spitzenverdiener vs. Niedriglöhner: Die Doku fragt, wie gerecht Gehälter verteilt sind – und warum Transparenz fehlt. Wer verdient viel, wer viel zu wenig? 02.09.2025 | 43:38 min

Wie soll eine Reform gegenfinanziert werden?

Das ist bisher unklar. In einem Papier von SPD-Haushältern heißt es mit Blick auf Milliardenlücken in der Finanzplanung des Bundes in den kommenden Jahren, die haushaltspolitische Realität erfordere eine möglichst "aufkommensneutrale" Reform. "Gerade deshalb müssen die hohen und höchsten Einkommen auch einen stärkeren Beitrag leisten."

Die Union hat sich offen für eine höhere Reichensteuer gezeigt, lehnt aber einen höheren Spitzensteuersatz ab - genauso wie eine stärkere Belastung hoher Erbschaften. Zur Aufkommensneutralität heißt es bei Unions-Fachpolitikern, die Folge wären zu große Steigerungen bei Spitzensteuer- und Reichensteuersatz.

Wer erbt, muss die Gesellschaft über die Erbschaftsteuer beteiligen. Doch viele Erben von Familienunternehmen bleiben von diesem Grundsatz weitgehend verschont. Dem Staat entgehen so Milliarden. 20.01.2026 | 9:05 min

Ein Spitzensteuersatz, der um einen Prozentpunkt höher liegt, bringe dem Fiskus rund 5 Milliarden Euro im Jahr, sagte Holznagel. Bei der "Reichensteuer" sei es eine Milliarde Euro zusätzlich. "Das ist also kein Weg, der den Haushalt saniert, sondern ein Weg, der Wachstum und Beschäftigung kostet."

Fratzscher spricht sich für eine Vermögensteuer aus, insbesondere auf alle Nettovermögen von mehr als 20 Millionen Euro. "Eine Vermögensteuer von zwei Prozent auf große Vermögen würde dem deutschen Staat knapp 42 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen verschaffen."

Dies würde der Bundesregierung den Spielraum geben, die Steuern sowohl auf Arbeitseinkommen als auch für Unternehmen zu senken und damit einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls zu setzen. „ Marcel Fratzscher, DIW-Präsident

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist für eine Vermögensteuer. Nach einem neuen DGB-Konzept soll jeder Euro besteuert werden, der über ein Nettovermögen von 1 Million Euro hinausgeht, bei Verheirateten wären es 2 Millionen.

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