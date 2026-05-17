  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Reform der Einkommensteuer: CSU erhöht Druck auf SPD

Landesgruppenchef fordert Bewegung:Reform der Einkommensteuer: CSU erhöht Druck auf SPD

|

In der Debatte um eine Einkommensteuerreform erhöht CSU-Landesgruppenchef Hoffmann den Druck auf die SPD. Zugleich stellt er ein Entgegenkommen bei der Reichensteuer in Aussicht.

Alexander Hoffmann beim Pressestatement zur Fraktionssitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Reichstagsgebäude. (Archiv)

CSU-Politiker Alexander Hoffmann (Archiv)

Quelle: action press

Die CSU fordert die SPD auf, sich bei der angestrebten Reform der Einkommensteuer zu bewegen und bei der Finanzierung nicht allein auf Umverteilung innerhalb des Systems zu setzen. "Wir sind einen großen Schritt auf die SPD zugegangen und können uns vorstellen, uns bei der Reichensteuer zu bewegen", schreibt der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Hoffmann, auf der Plattform X.

Im Gegenzug muss aber auch etwas von der SPD kommen.

Alexander Hoffmann, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag

"Es kann keine Gegenfinanzierung ausschließlich innerhalb des Einkommensteuersystems geben. Reine Umverteilung führt in die Sackgasse, weil sie keinen Wohlstand schafft", erklärt der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe. Grundsätzlich seien sich die Koalitionspartner einig, dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollten.

Mitteilung des CSU-Landesgruppenchefs

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Miersch fordert höhere Besteuerung von Spitzenverdienern

Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sprach sich für strukturelle Entlastungen aus, etwa durch eine Steuerreform. Diese solle insbesondere "den unteren und mittleren Einkommen mehr Luft verschaffen als kurzfristige Prämien", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Deutscher Bundestag: SPD-Fraktionssitzung: Matthias Miersch, SPD

SPD-Fraktionschef Miersch hat eine Verlängerung des Tankrabatts über Juni hinaus infrage gestellt. Als Alternative schlägt er strukturelle Entlastungen vor, zum Beispiel durch eine Steuerreform.

16.05.2026 | 0:19 min

Bei der Debatte um die Steuerreform bekräftigte Miersch die SPD-Forderung nach einer höheren Besteuerung von Spitzenverdienern: Diejenigen, "die sehr viel haben, müssen auch zur Entlastung der Mitte beitragen". Diese Haltung werde "von einer Mehrheit der CDU-Wähler geteilt".

Ich bin guten Mutes, dass uns ein Kompromiss gelingt.

Matthias Miersch, SPD-Fraktionschef

Bei der Einkommensteuer ist zu unterscheiden zwischen dem Spitzensatz im regulären Tarifverlauf - das sind 42 Prozent - und der Reichensteuer, die derzeit bei Ledigen ab knapp 278.000 Euro greift und 45 Prozent beträgt.

Bilger: „Steuerliche Entlastung“ vorantreiben

"Eines der Projekte, wo es wirklich um Entlastung geht, ist die Steuerreform." Diese solle mittlere und kleine Einkommen entlasten, sagt Steffen Bilger, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU.

12.05.2026 | 8:27 min

Merz und Söder offen für Reichensteuer

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und CSU-Chef Markus Söder hatten sich bereits offen für eine Erhöhung der Reichensteuer gezeigt. Allerdings dürften die dadurch erzielbaren Einnahmen nicht ausreichen, um Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen steuerlich spürbar zu entlasten.

Daher müsse man auch auf die Ausgabenseite schauen, mahnte der Erste Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, Steffen Bilger, im ZDF-Morgenmagazin an. "Es gibt noch viel Einsparpotenzial im Bundeshaushalt."

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa bei ZDFheute Xpress am 16.05.2026 ab 9:43 Uhr und im ZDF-Morgenmagazin am 12.05.2026 ab 5:30 Uhr.
Themen
CSUSPDSchwarz-rote Koalition

Mehr zu den Reformplänen der Regierung

  1. Ein Steuerbescheid mit dem Vermerk "Einkommensteuer" liegt auf einem Tisch.

    Debatte um Einkommensteuer:Wenn der Handwerker als Spitzenverdiener gilt

    von Manuela Christ und Claudia Krafczyk
    mit Video8:27
  2. V.l.n.r.: Friedrich Merz, Lars Klingbeil, Bärbel Bas und Markus Söder, aufgenommen am 13.04.2026

    Nach Streitereien unter Reformdruck:Koalitionsausschuss einigt sich auf Reform-Fahrplan

    mit Video2:37
  3. Ordentlicher Bundeskongress des DGB

    Einkommen- und Erbschaftsteuer:Klingbeil: Spitzenverdiener sollen mehr bezahlen

    mit Video0:17
  4. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf im Berlin-direkt-Studio

    Streit um Einkommensteuerreform:Klüssendorf: "Die Allerreichsten müssen mehr beitragen"

    von Stefanie Reulmann
    mit Video5:30