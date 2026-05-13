  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Koalitionsausschuss: Einigung auf Reform-Fahrplan

Nach Streitereien unter Reformdruck:Koalitionsausschuss einigt sich auf Reform-Fahrplan

|

Union und SPD haben im Koalitionsausschuss einen Fahrplan für Reformen festgelegt. Doch bei Haushalt 2027, Entlastungen und Steuerplänen bleiben zentrale Fragen offen.

V.l.n.r.: Friedrich Merz, Lars Klingbeil, Bärbel Bas und Markus Söder, aufgenommen am 13.04.2026

Viel Kritik, wenig Einigkeit: Die Koalition ringt um unpopuläre Reformen und steht unter Zeitdruck.

13.05.2026 | 2:40 min

Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan für die Reformprojekte der Bundesregierung geeinigt. Der Koalitionsausschuss sei sich "einig, dass die anstehenden Reformen abgestimmt in den nächsten Wochen auf den Weg gebracht werden sollen", hieß es in der Nacht zu Mittwoch in Berlin.

Es sei ein "Arbeitsprozess vereinbart" worden, um die geplanten Sozial- und Steuerreformen in den nächsten Wochen auf den Weg zu bringen. Die Runde habe "in guter, vertrauensvoller Atmosphäre getagt", hieß es.

Banaszak: „Wir brauchen Entlastung“

"Die Senkung der Stromsteuer wäre eine schnell wirksame Maßnahme, von der Unternehmen und Beschäftigte direkt profitieren könnten", sagt Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen) zu möglichen Erleichterungen.

13.05.2026 | 5:59 min

Haushalt 2027 ohne Rückgriffe auf Rücklagen

Mit Blick auf den Haushalt 2027 legten sich die Koalitionäre darauf fest, keine Rücklagen in Milliardenhöhe zum Füllen von Lücken zu nutzen, wie es aus Koalitionskreisen weiter hieß. Das war aber auch schon in den Haushalts-Eckwerten so angelegt, die das Kabinett Ende April beschlossen hatte. Der CO2-Preis soll bei 55 bis 65 Euro stabil gehalten und aus dem Klima- und Transformationsfonds KTF finanziert werden.

Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Damit bleibt unklar, bis wann genau die Koalition welches der anstehenden Reformprojekte beschließen will. Auch Detailregelungen zum Bundeshaushalt 2027 - etwa zur Frage der Einsparungen oder zur Gegenfinanzierung der geplanten Einkommensteuerreform - sind zunächst offen.

Der Bundesrat hatte die Entlastungsprämie aus Kostengründen überraschend abgelehnt.

Der Koalitionsausschuss sucht nach Alternativen zur abgelehnten Entlastungsprämie. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet.

12.05.2026 | 1:25 min

Koalitionstreffen sollte Vertrauen herstellen

Es war das erste Treffen des zentralen Entscheidungsgremiums der schwarz-roten Koalition seit den zweitägigen Beratungen in der Berliner Villa Borsig, die als Tiefpunkt der aktuellen Regierungskrise gelten.

Damals wollten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und Co. die großen Sozial- und Steuerreformen in die Spur bringen. Nach zwei Tagen mit teils lautstarken Auseinandersetzungen blieben die Ergebnisse gemessen an den Erwartungen der Öffentlichkeit aber mau.

Diesmal ging es vor allem darum, nach Wochen voller Streitereien wieder neues Vertrauen herzustellen. Dazu kehrte die Spitzenrunde an ihren üblichen Tagungsort zurück: ins Kanzleramt.

Der Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder, kommt zu den Beratungen im Koalitionsausschuss am Bundeskanzleramt an.

Nach der überraschenden Ablehnung der geplanten Entlastungsprämie durch den Bundesrat diskutiert der Koalitionsausschuss mögliche Alternativen.

12.05.2026 | 2:09 min

Koalition sucht weiter nach Entlastungs-Möglichkeiten

Unklar blieb nach der Sitzung zunächst auch, was aus einem der wenigen Ergebnisse des letzten Koalitionsausschusses wird. In der Villa Borsig hatten sich Union und SPD auf zwei Maßnahmen verständigt, um die im Zuge des Iran-Kriegs drastisch gestiegenen Energiepreise abzufedern: einen Tankrabatt von 17 Cent und die Möglichkeit, eine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro steuerfrei an Arbeitnehmer auszuzahlen.

Die Prämie hatte der Bundesrat am Freitag überraschend gestoppt, weil der Großteil der Länder mit der Kostenverteilung nicht einverstanden ist. Die Bundesregierung muss sich nun entscheiden, ob sie den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern anrufen will, um nach einem Kompromiss zu suchen.

Schon vor dem Koalitionsausschuss galt als sehr wahrscheinlich, dass sie das nicht tut und im Zuge der Beratungen über die Einkommensteuerreform nach einem Ersatz suchen wird. In allen öffentlichen Äußerungen wurde die Entscheidung aber bisher offen gelassen.

Collage aus Industrieanlage, Politikergruppe, Raketenstart, Börsenchart und zerstörtem Kanzleramt, getrennt durch zerbrochenes Glas.

Seit einem Jahr ist die Bundesregierung im Amt. Was hat die Koalition aus CDU, CSU und SPD erreicht, wo ringt sie noch um ihren Kurs? Die Doku begleitet Regierungs- und Parteispitzen über Monate.

12.05.2026 | 44:04 min

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: AFP, dpa
Über das Thema berichtete das ZDF-Morgenmagazin am 13.05.2026 ab 05:30 Uhr.
Themen
Schwarz-rote KoalitionFriedrich Merz

Mehr zu den Themen

  1. Pressekonferenz mit Ministerpräsident von Bayern Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz / CDU, SPD Vorsitzende Baerbel Bas und SPD Vorsitzender Lars Klingbeil zu den Ergebnissen der Beratungen des Koalitionsausschusses

    Koalitionsausschuss am Dienstag:Haushalt, Reformen, Entlastungen: Schwarz-Rot sucht Lösungen

    mit Video5:07
  2. Berlin: Beginn der 1065. Sitzung des Bundesrates

    Ausgleich für hohe Energiekosten:Bundesrat stoppt Entlastungsprämie für Arbeitnehmer

    mit Video2:49
  3. Winfried Kretschmann, Stephan Weil

    Zwei Ex-Ministerpräsidenten bei "Lanz":"Muss dickes Fell haben": Weil und Kretschmann kritisieren Merz

    von Bernd Bachran
    mit Video75:21
  4. Bundeskanzler Friedrich Merz, aufgenommen am 12.05.2026

    Kanzler fordert Kraftanstrengung:Ökonom zu Merz-Rede beim DGB: "Er hat hier Tacheles geredet"

    von Silas Thelen
    mit Video3:54