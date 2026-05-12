Kanzler fordert Kraftanstrengung:Ökonom zu Merz-Rede beim DGB: "Er hat hier Tacheles geredet"
von Silas Thelen
Beim DGB-Bundeskongress fordert Merz zur gemeinsamen Kraftanstrengung auf - und erntet Buhrufe. DIW-Präsident Fratzscher sieht im ZDF dennoch "ein klares Angebot" des Kanzlers.
"Deutschland muss sich aufraffen", mahnt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin - und erntet dafür Buhrufe und Gelächter im Saal. "Es war eine mutige Rede", sagt dagegen Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), bei ZDFheute live.
Diese zwei Schwerpunkte setzte Merz beim DGB
Merz habe zwei Schwerpunkte in seiner Rede gesetzt, so Fratzscher: "Der zentrale Punkt des Bundeskanzlers war: Wir alle werden verzichten müssen. Wir alle werden einen Beitrag leisten müssen, damit Deutschland wirtschaftlich und sozial zukunftsfähig wird."
Insbesondere im zweiten Teil der Rede habe Merz darauf hingewiesen, dass die Sozialsysteme nicht weiter so funktionieren können, wie bisher: "Es müssen Prioritäten gesetzt werden - das hat er immer wieder betont." Merz habe darauf hingewiesen, dass man offen für Veränderungen sein müsse - auch die Beschäftigten, etwa beim Thema der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt.
… ist Wissenschaftler, Autor und Kolumnist. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist unter anderem Mitglied des Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums und der Euro50 Group. Seine inhaltliche Arbeit fokussiert sich unter anderem auf Themen der Makroökonomie, Finanzmärkte, Globalisierung und Integration Europas.
Fratzscher: Merz "hat hier Tacheles geredet"
Mit seiner Rede habe er den Gewerkschaftsvertretern "ein klares Angebot gemacht", so Fratzscher: "Er hat immer wieder betont, alle müssen sich beteiligen - auch der DGB." Trotz der Unruhe im Saal habe der Kanzler den Austausch gesucht, so der Experte:
"Ich denke, er hat versucht, die Balance zu finden, seine Meinung und auch konfrontative Punkte einzubringen und gleichzeitig die Brücke zu den Beschäftigten nicht abzureißen", so Fratzscher bei ZDFheute live. Grundsätzlich aber sei erkennbar gewesen, dass der Kanzler sich auf die Seite der Wirtschaft stelle: "Und deshalb war das eine mutige Rede. Er hätte das auch anders gestalten können."
Fratzscher: Darüber streitet Schwarz-Rot
Die Merz-Rede offenbart auch die Konfliktlinie innerhalb der schwarz-roten Koalition: Die "zentrale Hürde" innerhalb der Bundesregierung sei die Frage, wie denn alles finanziert werden solle. Die Union lehne Steuererhöhungen "kategorisch ab" und wolle bei Sozialausgaben kürzen - die SPD hingegen wolle "keine Kürzungen beim Sozialstaat, sondern Steuererhöhungen vor allem bei Spitzenverdienern und Menschen mit hohen Vermögen." Ihr Defizit müsse die Regierung nun füllen.
Das Interview führte ZDFheute live-Moderatorin Jessica Zahedi.
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