Merz bei DGB: Reformen "keine Bösartigkeit"

Rede vor DGB:Merz: Reformen "keine Bösartigkeit"
Kein "Weiter so" - das ist die zentrale Botschaft von Kanzler Merz vor dem DGB-Bundeskongress. Er verteidigte die geplanten Reformen. Seine Rede kam nicht bei allen gut an.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eine Liste von Forderungen an die Bundesregierung. In einer Rede auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin, der nur alle vier Jahre stattfindet, listete Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Gegenzug seine Forderungen auf, was sich in der Bundesrepublik ändern müsse.
Als "härtestes Brett" der von der Koalition geplanten Reformen nannte der Kanzler die gesetzliche Rentenversicherung. Seine entsprechenden Ausführungen wurden von häufigen Buh- und Zwischenrufen begleitet.
Kern der Pläne sei eine deutliche Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rente, sagte der Kanzler. Dadurch solle eine bessere Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen der Volkswirtschaft ermöglicht werden.
Chance statt Bedrohung
Die drei Säulen - gesetzlich, betrieblich und privat - sollten in ein neues Verhältnis treten und zusammen ein verlässliches Gesamtversorgungsniveau ergeben, das höher sei als das der gesetzlichen Rente allein. Die Reformvorhaben seien "keine Bedrohung, sondern sie sind eine große Chance".
Nur wenn Prioritäten gesetzt würden, könne der Sozialstaat auch erhalten werden, so Merz. Mit ihm würde der Sozialstaat nicht abgeschafft, aber er werde den Weg der Reformen weitergehen, denn nur so sei er auch zu erhalten.
Reformen sollen Jobs erhalten und neue schaffen
Merz betonte, mit den geplanten Reformen sollen Jobs erhalten und neue geschaffen werden. In Richtung des DGB lobte er die "gemeinsame Suche nach Wegen, die unser Land weiter voranbringen". Der aktuelle Handlungsdruck für Reformen sei wohl seit Jahrzehnten nicht so groß gewesen wie gegenwärtig.
Als aktuelle Probleme nannte der Kanzler unter anderem steigende Energiepreise, steigende Produktionspreise und zu viel Bürokratie - das alles sei die Realität für sehr viele Menschen im Land. Die Regierung habe viel getan, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu minimieren. Aber:
Modernisierung versäumt
Um den vorhandenen Wohlstand langfristig zu erhalten und Freiheit und Frieden zu sichern - dafür "müssen wir uns langfristig ändern", betonte Merz.
Um die Wende zu schaffen, müsse wieder anerkannt werden, "dass unternehmerische Leistung und Initiative die Voraussetzung" für eine gedeihende Marktwirtschaft seien. Zudem müssten "die arbeitenden Menschen" entlastet und die nachhaltige Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme angesichts der Altersstruktur der Gesellschaft angegangen werden. Der Kanzler schloss mit einer eindringlichen Warnung und verwies auf den Verlust von jährlich über 100.000 Industriearbeitsplätzen:
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