Merz bei DGB: Reformen "keine Bösartigkeit"

Kein "Weiter so" - das ist die zentrale Botschaft von Kanzler Merz vor dem DGB-Bundeskongress. Er verteidigte die geplanten Reformen. Seine Rede kam nicht bei allen gut an.

Sehen Sie hier die Rede von Kanzler Merz auf dem DGB Bundeskongress sowie Analysen bei ZDFheute live. 12.05.2026 | 55:00 min

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eine Liste von Forderungen an die Bundesregierung. In einer Rede auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin, der nur alle vier Jahre stattfindet, listete Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Gegenzug seine Forderungen auf, was sich in der Bundesrepublik ändern müsse.

Die Koalition ist entscheidungswillig und entscheidungsfähig. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Als "härtestes Brett" der von der Koalition geplanten Reformen nannte der Kanzler die gesetzliche Rentenversicherung. Seine entsprechenden Ausführungen wurden von häufigen Buh- und Zwischenrufen begleitet.

Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung - das ist Demographie und Mathematik. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Der Bundeskanzler hat beim Deutschen Gewerkschaftsbund die Reformpläne der Regierung verteidigt. Die Delegierten reagierten mit Buhrufen und Gelächter. Die Szene im Video. 12.05.2026 | 0:32 min

Kern der Pläne sei eine deutliche Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rente, sagte der Kanzler. Dadurch solle eine bessere Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen der Volkswirtschaft ermöglicht werden.

Chance statt Bedrohung

Die drei Säulen - gesetzlich, betrieblich und privat - sollten in ein neues Verhältnis treten und zusammen ein verlässliches Gesamtversorgungsniveau ergeben, das höher sei als das der gesetzlichen Rente allein. Die Reformvorhaben seien "keine Bedrohung, sondern sie sind eine große Chance".

Vor einem Jahr versprach Merz einen Neustart, heute prägen Streit und stockende Reformen das Bild. Die Umfragewerte kippen und der Druck wächst: Kann die Koalition den Kurs noch drehen? 11.05.2026 | 2:27 min

Nur wenn Prioritäten gesetzt würden, könne der Sozialstaat auch erhalten werden, so Merz. Mit ihm würde der Sozialstaat nicht abgeschafft, aber er werde den Weg der Reformen weitergehen, denn nur so sei er auch zu erhalten.

Wirtschaftswachstum ist kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung für den Wohlstand unseres Landes. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Reformen sollen Jobs erhalten und neue schaffen

Merz betonte, mit den geplanten Reformen sollen Jobs erhalten und neue geschaffen werden. In Richtung des DGB lobte er die "gemeinsame Suche nach Wegen, die unser Land weiter voranbringen". Der aktuelle Handlungsdruck für Reformen sei wohl seit Jahrzehnten nicht so groß gewesen wie gegenwärtig.

Um uns herum sortiert sich die Welt neu. Sie tut das nicht langsam, sondern eruptiv. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Bundesfinanzminister Klingbeil fordert, dass Spitzenverdiener steuerlich stärker belastet werden. Eine Gesellschaft, in der Ungleichheiten zunähmen, sei nicht produktiv. 12.05.2026 | 0:17 min

Als aktuelle Probleme nannte der Kanzler unter anderem steigende Energiepreise, steigende Produktionspreise und zu viel Bürokratie - das alles sei die Realität für sehr viele Menschen im Land. Die Regierung habe viel getan, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu minimieren. Aber:

Der Staat kann die Bürger nicht vor allen Verwerfungen schützen. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Schlechte Umfragewerte und Streit in der Koalition. Reformen kommen nur schleppend voran. Wie will Bundeskanzler Merz das ändern? Fragen von Bettina Schausten und Anne Gellinek. 06.05.2026 | 2:17 min

Modernisierung versäumt

Um den vorhandenen Wohlstand langfristig zu erhalten und Freiheit und Frieden zu sichern - dafür "müssen wir uns langfristig ändern", betonte Merz.

Wir haben schlicht versäumt, unser Land zu modernisieren. Dies rächt sich nun. Wir müssen die Probleme anpacken, die wir seit vielen Jahren vor uns herschieben. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Um die Wende zu schaffen, müsse wieder anerkannt werden, "dass unternehmerische Leistung und Initiative die Voraussetzung" für eine gedeihende Marktwirtschaft seien. Zudem müssten "die arbeitenden Menschen" entlastet und die nachhaltige Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme angesichts der Altersstruktur der Gesellschaft angegangen werden. Der Kanzler schloss mit einer eindringlichen Warnung und verwies auf den Verlust von jährlich über 100.000 Industriearbeitsplätzen:

Wir können nicht einfach so weitermachen wie in den letzten 20 Jahren. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Keine leichten Zeiten für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Große Reformen kommen nicht voran. Bürger und Wirtschaft sind enttäuscht, und auch aus den Bundesländern kommt Widerstand. 10.05.2026 | 3:57 min

Quelle: ZDF, Reuters