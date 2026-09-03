heute journal - der Podcast:AfD auf Platz 1? Das politische Beben aus Sachsen-Anhalt

Am Sonntag wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. In allen Umfragen liegt die AfD weit vorne, sie ist mittlerweile fast doppelt so stark wie die CDU. Zum ersten Mal könnte damit eine Partei in einem Bundesland die absolute Mehrheit erreichen, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft.

Für die aktuelle Folge sind Helene Reiner und Dunja Hayali an einen besonderen Ort gereist: ins Bauhaus Dessau, das durch die AfD besonders unter Druck gerät.

Hier sprechen sie mit dem Aktivisten Max Schneller, der als „maximal.demokratisch” bekannt ist, und mit dem Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt. Darüber, was ein AfD-Sieg für das Land bedeuten würde, wie andere Parteien mit den neuen Mehrheiten umgehen sollten und ob in all dem vielleicht auch eine Chance steckt.

In Umfragen liegt die AfD in Sachsen-Anhalt aktuell bei circa 40%. Dabei wird häufig kritisiert, dass immer über diese 40% und zu wenig über die anderen 60% - eine Mehrheit, die nicht möchte, dass die AfD regiert.

Bei der sogenannten Brandmauer gehen die Meinungen in Sachsen-Anhalt stark auseinander: Laut der Forschungsgruppe Wahlen finden 51% ein kategorisches Ausschließen der AfD falsch. Politikwissenschaftler Christian Stecker hält die Brandmauer für gescheitert und undemokratisch. Sie würde der AfD mehr helfen als schaden.

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