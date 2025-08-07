Sachsen-Anhalt: Warum ohne Amtsbonus auf Stimmenfang, Herr Schulze?

Sven Schulze will 2026 auf Reiner Haseloff als Regierungschef in Sachsen-Anhalt folgen. Warum er sich auch ohne Amtsbonus gute Chancen gegen die AfD ausrechnet, erklärt er im ZDF.

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Reiner Haseloff ( CDU ) wird sich nicht erneut in Sachsen-Anhalt zur Wahl stellen. Der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands zieht sich 2026 aus der Politik zurück.

In Magdeburg ebnet er damit den Weg für seinen bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze - jedoch ohne ihm vorab das Amt zu übergeben.

Schulze: "Kein politischen Spielchen"

Anders als etwa in Hessen, Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen übernimmt der CDU-Spitzenkandidat nicht vor der Wahl das Ministerpräsidentenamt - ein Schritt, der ihm mehr Bekanntheit und Amtsbonus im Wahlkampf verschafft hätte.

Eine vertane Chance? Schulze winkt ab. Im ZDF heute journal update betont er: Reiner Haseloff habe 2021 gesagt, er stellt sich einer Wahl und möchte fünf Jahre lang Ministerpräsident dieses Landes sein.

Und genauso möchte ich von den Menschen hier gewählt werden. „ Sven Schulze, CDU

Er wolle "keine politischen Spielchen machen". Das würde jeder in seinem Bundesland nämlich sofort auch so interpretieren. In Sachsen-Anhalt mache man manches auch vielleicht ein bisschen anders, "als andere das machen in Deutschland. Aber wir haben damit auch immer Erfolg gehabt", so der CDU-Politiker.

AfD-Erfolge in Sachsen-Anhalt: "Klare Abwahl der Ampel"

Der 46-Jährige tritt in einem schwierigen politischen Umfeld an. Bei der Bundestagswahl 2025 lag die AfD in Sachsen-Anhalt mit rund 37 Prozent der Zweitstimmen klar vor der CDU. Auf die Frage, ob er vor diesem Hintergrund "Bammel" vor seiner Aufgabe habe, antwortet er: "Nein, überhaupt nicht."

Er setze auf die Fähigkeit der Wähler zu differenzieren:

Bei der Bundestagswahl - das war eine klare Abwahl der Ampel. Die Menschen haben gesagt, dass sie diese Politik nicht mehr wollen. „

Außerdem hätten viele gesagt: 'Wenn die Ampel so arbeiten würde wie ihr hier in Sachsen-Anhalt, dann gäbe es viele Probleme in Berlin nicht.'

Schulze gibt sich optimistisch

Für die CDU sei entscheidend, mit eigenen Inhalten und Persönlichkeiten zu überzeugen. "Ich mache mir da keine Sorgen, dass es uns gelingen wird - mit unseren Themen und mit unseren Personen auch, mit mir an der Spitze [...] - ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen."

Inhaltlich verweist Schulze auf seine Erfolge als Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister. Zwar habe Intel jüngst seine milliardenschweren Pläne für zwei Chipfabriken in Sachsen-Anhalt gestoppt - dafür gebe es andere große Investitionen.

Das Interview führte ZDF-Moderator Christoph Wiesel-Lancé, zusammengefasst hat es ZDFheute-Redakteur Christian Harz.