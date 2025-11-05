Schulze: Sachsen-Anhalt ist kein "Experimentierland der AfD"

"Mein Land ist kein Experimentierland": Sven Schulze stellt sich bei "Lanz" den Fragen zur Landtagswahl 2026, der AfD - und den sich abzeichnenden, schwierigen Mehrheitsverhältnissen.

Nach über 14 Jahren, in denen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff als Gegenpol zur erstarkenden AfD galt, steht nun ein Generationswechsel bevor. Sven Schulze soll die CDU in eine Wahl führen, die weit über Sachsen-Anhalt hinaus als Stimmungstest für die politische Zukunft Deutschlands gilt.

Am Dienstagabend diskutierte Markus Lanz mit seinem Gast Sven Schulze, noch Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt - und Spitzenkandidat der CDU, über den anstehenden politischen Umbruch.

Es ist eine Schicksalswahl, nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern schon für Deutschland. „ Sven Schulze, CDU

Angesprochen auf den großen Stimmenverlust der CDU bei der vergangenen Landtagswahl sprach Schulze davon, dass ein Großteil der Menschen meine, dass man es in Sachsen-Anhalt eigentlich vernünftig und gut mache.

Schulze: Wahlergebnisse auch von Bundespolitik beeinflusst

Gleichzeitig betonte er, die Menschen bewerteten nicht nur die Landespolitik, sondern insgesamt ein Gefühl, das sie hätten.

Die Menschen (…) haben sich vielleicht auch aus Berlin ein bisschen mehr versprochen, mit einer neuen Bundesregierung. „ Sven Schulze, CDU

Parlament ohne die SPD?

Schulze hält es für möglich, dass ein besonderes Szenario eintreten könnte: So sei nicht ausgeschlossen, dass es am Ende nur ein Drei-Parteien-Parlament gebe - davon ausgehend, dass Die Linke es definitiv in den Landtag schafft.

Beim Blick auf die aktuellen Zahlen seien sowohl das BSW als auch die SPD mit jeweils sechs Prozent gefährdet - es sei also unklar, ob sie tatsächlich in den Landtag einziehen würden.

Schulze: Keine Koalition mit Linken oder AfD

Markus Lanz wollte vom designierten CDU-Spitzenkandidaten wissen, ob er eine Koalition mit der Linken eingehen würde, falls CDU und Linke zusammen eine Mehrheit hätten. Schulze antwortete knapp und klar:

Mit mir als Ministerpräsident wird es keinen Minister geben von AfD und keine Ministerin der Linkspartei. „ Sven Schulze, CDU

Schulze weiter: "Für mich ausgeschlossen, dass es da eine Zusammenarbeit in der Form einer Koalition gibt."

Journalistin: Es wird alle fünf Jahre apokalyptischer

"Zeit"-Journalistin Anne Hähnig erklärte, es sei kein völlig neuer Zustand, dass man sich insbesondere vor ostdeutschen Landtagswahlen frage, wie diese ausgehen würden und ob die AfD stärkste Kraft werde. Bemerkenswert sei, "wie es sein kann, dass es alle fünf Jahre noch mal ein bisschen schlimmer wird - und aus Sicht der etablierten Parteien ein bisschen apokalyptischer". Da komme auch sie an die Grenze des Erklärbaren.

Hähnig warf der CDU vor, im Umgang mit der Linken rhetorisch unehrlich zu sein. Sie kritisierte, die CDU behaupte, man arbeite weder mit der AfD noch mit der Linken zusammen, obwohl längst eine Zusammenarbeit mit der Linken stattfinde. "Es hätte nie ein Ministerpräsident Mario Voigt in Thüringen gegeben ohne die Linke, es hätte auch kein Ministerpräsident Michael Kretschmer in Sachsen gegeben ohne die Linke", so Hähnig.

Dort hat man bereits Minderheitsregierungen und dort ist man auf Stimmen der Linken angewiesen. Dort spricht man natürlich auch mit der Linken. Die Frage ist: Was ist Zusammenarbeit? „ Anne Hähnig, Journalistin

Schulze schließt jetzt bereits Neuwahlen aus

Sven Schulze erklärte, die klarste Antwort, die er im November 2025 zur Landtagswahl 2026 geben könne, sei, dass weder die AfD noch die Linke am Kabinettstisch sitzen würden. Über weitere Details könne er derzeit nichts sagen, da die Mehrheitsverhältnisse im Landtag von Sachsen-Anhalt noch unklar seien. Er betonte jedoch, der Landtag werde gewählt und sich nicht wieder auflösen, Neuwahlen seien definitiv ausgeschlossen.

Wenn jemand denkt, das ist so komplex und wir kriegen keine Regierung zusammen (…) dass man dann Neuwahlen hat, das wird es nicht geben, definitiv nicht. „ Sven Schulze, CDU

Hähnig erklärte, in der CDU gebe es das Gefühl, dass man - sollte man krachend verlieren und die AfD bei rund 40 Prozent liegen - dem Wähler sagen würde, man hätte gerne Verantwortung übernommen, aber unter diesen Umständen gehe das nicht. Man würde dann sagen: Die Wähler wollten die AfD bei 40 Prozent - nun müssten sie sehen, was sie dafür bekämen.

"Mein Land ist doch kein Experimentierland"