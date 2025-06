Wolfgang Böhmer: Sachsens-Anhalts früherer Regierungschef ist tot

Sachsen-Anhalts früherer Ministerpräsident Wolfgang Böhmer ( CDU ) ist tot. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Er verstarb nach Angaben der CDU am vergangenen Wochenende im Alter von 89 Jahren. Der Arzt und CDU-Politiker war von 2002 bis 2011 Regierungschef in Sachsen-Anhalt