Nordseeküste bald ohne Fischerei?:Warum Fischer eine Abwrackprämie für Krabbenkutter bekommen
von Mario Shabaviz
Hafenromantik, Kutter, Krabbenpulen: Dieses Nordsee-Bild könnte verschwinden. Denn den Krabbenfischern wird eine Abwrackprämie für ihre Boote angeboten. Was die Gründe dafür sind.
Gut 160 Krabbenkutter waren noch zu Jahresbeginn 2026 als aktive Fangschiffe registriert, unterwegs an den Nordseeküsten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Zwischen 4.000 und 10.000 Tonnen Nordseekrabben holen sie jährlich aus dem Meer.
Doch für manche ist nun Schluss. Abgemeldet, stillgelegt, Fanglizenz zurückgegeben. Alles freiwillig. Weil es eine Förderung für die Stilllegung gibt.
Hohe Prämien für stillgelegte Kutter
Auf Anfrage von ZDFheute teilt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mit: Von 48 Anträgen auf Stilllegung im ersten Förderabschnitt für das Jahr 2026 seien neun von Krabbenfischereibetrieben aus Schleswig-Holstein und acht von Betrieben aus Niedersachsen bewilligt worden. Im Schnitt um die 385.000 Euro gab es dafür als Abwrackprämie.
Zwei weitere Runden sollen 2027 und 2028 folgen. Das Alter der Antragsteller: Von Ende 40 bis Anfang 70 Jahre. So mancher der Krabbenfischer könnte also direkt in die Rente wechseln.
Abwrackprämie für Krabbenkutter
Aufgeben als Fischer: Nicht immer eine Option
Nicht alle Fischer sehen die Abwrackprämie positiv. Für die Rente ist beispielsweise Maik Jannsen, Krabbenfischer in sechster Generation, noch zu jung. Die Prämie wäre für ihn kein Thema: "Ich will nicht aufhören, ich fische ja gerne." Er sieht die Abwrackprämie allerdings auch grundsätzlich kritisch:
Jannsen macht daher weiter, bildet Nachwuchs aus und engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Nachhaltigkeit in der Krabbenfischerei. Obwohl auch sein Kutter, die "Delphin", bereits die 50 überschritten hat.
Warum eine Abwrackprämie?
Im Vergleich zu den Krabbenkutterflotten Dänemarks und der Niederlande sind die deutschen Kutter die ältesten. Schon 2010 lag ihr Durchschnittsalter bei 34 Jahren. Da seitdem "kaum neue Schiffe" hinzukamen, so 2019 die Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer, dürfte das gemittelte Schiffsalter bei rund 50 Jahren liegen.
Sind dann auch noch die alten Schiffsdiesel an Bord, stoßen die Kutter zudem relativ viel Stickoxid, Ruß und CO2 aus. Und das im strenggeschützten Nationalpark Wattenmeer, einem der wichtigsten Fanggebiete. Besonders die älteren Schiffe wurden deshalb bei der Abwrackprämie bevorzugt.
Offshore-Windparks contra Küstenfischerei
Neben dem Alter gibt es allerdings noch einen Grund für die Prämie: Krabbenfang ist Küstenfischerei. Und in den Gebieten nah an der Küste hat sich in den vergangenen Jahrzehnten Konkurrenz etabliert, nämlich Offshore-Windparks. Wo Windräder stehen und entstehen, gehen zwangsläufig Fanggebiete verloren.
Die Verkleinerung der Flotte wird daher auch vom Deutschen Fischereiverband e.V. als sinnvoll und nötig erachtet, so dessen Generalsekretär Dr. Peter Breckling: "Das ist zweckmäßig." Denn man könne nicht mit derselben Flottengröße in kleineren Gebieten genauso gut wirtschaften, erläutert Breckling.
Nicht zu unterschätzen: Krabbenfischerei als Urlaubermagnet
Kleine Häfen, Krabbenpulen, Fischbrötchen und Krabbenkutter haben aber auch Einfluss auf das touristische Potenzial der Region.Wenn die Flotte um 30 Prozent reduziert wird, schmälert man damit auch die touristische Attraktivität der Region? Tourismusexpertin Sabrina Seeler vom Deutschen Institut für Tourismusforschung sieht eine mögliche Gefahr:
Damit könne die Fischerei auch für die touristische Attraktivität einer Region relevant sein, führt Seeler aus. Empirische Belege lägen dafür allerdings nicht vor.
Nordseekrabben werden wegen Abwrackprämie nicht knapp
Trotz allem werde die Abwrackprämie aber nicht dazu führen, dass Nordseekrabben knapp und teurer würden, so Stefan Meyer, Geschäftsführer vom Fisch-Informationszentrum Hamburg. Die Bestände würden zwar mal stark schwanken, seien aber nicht gefährdet.
Preisausreißer, wie die 16 Euro fürs Krabbenbrötchen 2024 an den Hamburger Landungsbrücken, seien auch dem Appetit eines Fressfeinds von Krabben geschuldet gewesen. Denn auch dem Wittling, einer Dorschart, schmecken Krabben so gut, dass er den Fischern weniger übrig ließ.
Mario Shabaviz ist Redakteur beim ZDF-Wirtschaftsmagazin WISO.
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