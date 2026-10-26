Sie sind lebende Urzeitreisende der Meere: Meeresschildkröten. Doch ausgerechnet diese Überlebenskünstler kämpfen heute ums Überleben.

Wie eine Deutsche in Nicaragua Meeresschildkröten rettet

Meeresschildkröten sind Zeitzeugen der Evolution auf der Erde. Obwohl weltweit geschützt, werden sie gejagt und gegessen. Die Doku verfolgt Wilderer und Eierdiebe in Mittelamerika und Afrika. 23.10.2026 | 43:42 min

An der Pazifikküste Nicaraguas entscheidet sich ihr Schicksal oft schon in den ersten Stunden ihres Lebens. Mittendrin: eine Deutsche, die ihr Leben dem Schutz der bedrohten Tiere verschrieben hat.

Die Küste im Norden Nicaraguas zählt zu den wichtigsten Nistgebieten für Meeresschildkröten in Mittelamerika. Hier kommen jedes Jahr verschiedene Arten an Land, um ihre Eier im warmen Sand zu vergraben.

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Darunter die seltene Oliv-Bastardschildkröte, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten steht. Auch die Grüne Meeresschildkröte kehrt regelmäßig an die Strände zurück. Obwohl sie inzwischen unter Schutz steht, werden ihre Eier und ihr Fleisch vielerorts noch immer gehandelt.

Aufzuchtstation für den Schutz von Meeresschildkröten

Auf einer ehemaligen Farm nahe der Küste hat die Deutsche Daniela Berg eine Aufzuchtstation aufgebaut. Die 37-jährige Geografin und Ökotourismus-Expertin überwacht hier gemeinsam mit Freiwilligen hunderte Schildkröteneier.

Daniela Berg hat eine Schutzstation für Schildkröten gegründet. Sie zieht kranke und verletzte Jungtiere auf und brütet Schildkröteneier aus, bevor diese von Wilderern gestohlen werden. Quelle: ZDF/Michael Nieberg/6w-Film

Unter dem Sand liegen die Gelege sicher verborgen. Täglich messen die Helfer die Temperatur, kontrollieren die Bedingungen und berechnen, wann die Jungtiere schlüpfen werden.

"Ich war selbst einmal Freiwillige in einem solchen Projekt", erzählt Berg. "In verschiedenen Ländern. Daraus ist eine so große Leidenschaft entstanden, dass ich den Lebenstraum hatte, mit Schildkröten zu arbeiten. Also habe ich mir das hier selbst aufgebaut."

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Für Meeresschildkröten der schönste Moment: zurück ins Meer

Wenn die Schildkrötenbabys nach rund 60 Tagen schlüpfen, beginnt für die Helfer der emotionalste Teil ihrer Arbeit.

Die winzigen Tiere werden freigelassen, sobald sie kräftig genug für den Weg ins Meer sind. Oft kämpfen sie sich zum ersten Mal über den Sandstrand Richtung Pazifik.

"Das Schöne ist, dass wir hier zumindest einem kleinen Teil helfen können, zurück ins Meer zu gelangen", sagt Freiwilliger Jannik Engels. "Sonst würde es möglicherweise keine schaffen." Denn die größte Gefahr wartet nicht im Wasser.

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Wo jedes Nest mit Schildkröteneiern geplündert wird

Kurz vor Mitternacht rumpeln Geländefahrzeuge über den dunklen Strand. Es ist Hochsaison. Menschen suchen nach Schildkröten, die gerade zur Eiablage an Land kommen.

Daniela Berg stoppt einen Motorradfahrer. Warum sammelt er die Eier? "Wir leben davon", antwortet der Mann ohne Zögern. "Mit dem Geld kaufen wir Essen."

Auf dem Markt von Chinandega bieten Händler Schildkröteneier ganz selbstverständlich zum Verkauf an. Ein Dutzend kostet umgerechnet etwa fünf Euro.

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Der Motorradfahrer zeigt Daniela Berg und ihrem Team, dass er eine Meeresschildkröte vor anderen Sammlern versteckt hat. Das Tier ist gerade dabei, Eier zu legen.

Kaum ist die Eiablage beendet, beginnt der Mann, die Eier aus dem Nest zu holen. Er zählt seine Beute und rechnet den möglichen Erlös aus: rund 17 Euro. Mehr als viele Menschen in der Region an einem ganzen Tag auf dem Bau verdienen.

Angst vor Kontrollen habe er nicht. "Nein", sagt er. "Ich mache nichts Schlimmes. Ich suche nur nach Schildkröten, um an Essen zu kommen."

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Ein umstrittener Weg zu mehr Schutz für Meeresschildkröten

Daniela Berg kauft dem Eiersammler die frisch gelegten Eier direkt am Strand ab. Anschließend bringt sie sie gemeinsam mit ihren Freiwilligen in die geschützte Brüterei. Dort werden die Eier neu eingesetzt und vor Diebstahl bewahrt.

Kritiker werfen solchen Projekten vor, den Handel mit Schildkröteneiern indirekt zu fördern. Daniela Berg widerspricht.

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"Hier werden praktisch 100 Prozent aller Gelege geplündert", sagt Berg. "Es bleibt kein einziges Nest am Strand. Deshalb fördern wir das nicht. Wir spielen nur das Spiel mit, um wenigstens einen Teil der Eier zu retten."

Für sie ist es eine pragmatische Lösung in einer Situation, in der die Alternative der sichere Verlust jedes einzelnen Nests wäre.

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Der Kampf ums Überleben beginnt erst

Selbst unter natürlichen Bedingungen haben Meeresschildkröten geringe Überlebenschancen. Seevögel, Krabben und Haie dezimieren den Nachwuchs. Schätzungen zufolge erreicht nur etwa eine von hundert Schildkröten das Erwachsenenalter.

Dazu kommen die Gefahren durch den Menschen: Plastikmüll, zerstörte Lebensräume, Beifang in der industriellen Fischerei und die anhaltende Wilderei. Am Ende einer langen Nacht verschwindet die Schildkröte wieder im Pazifik. Wegen Daniela Berg und ihres Teams werden einige Eier nicht auf dem Markt landen, sondern eines Tages selbst zu den großen Wanderern der Ozeane werden.

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