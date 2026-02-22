Tigerknochenpaste ist illegal. Dennoch findet sich Werbung dafür auf Facebook. Weil diese von Meta aber nicht mehr gelöscht wird, sind Tierschützer in Vietnam kreativ geworden.

Geheime Farmen in Thailand, Laos und Vietnam offenbaren das dunkle Geschäft mit Tigern: Die Raubkatzen leben isoliert, eingesperrt in engen Gehegen - verborgen vor der Öffentlichkeit. 19.02.2026 | 43:48 min

Im 19. Jahrhundert besiedelten Tiger noch ganz Asien, über 100.000 Tiere gab es dort damals. Doch seit vielen Jahren sind Tiger stark gefährdet: Schätzungen zufolge lebten 2009 nur noch 3.200 Tiere in freier Wildbahn. In Ländern wie Kambodscha und Laos ist der Tiger inzwischen ausgestorben.

In der Folge wurden Schutzzonen für die Tiere eingerichtet. Sie brachten erste Erfolge: 2023 gab es wieder etwa 5.600 wildlebende Tiere. Dennoch ist es zu früh für eine Entwarnung, denn die Art gilt weiterhin als stark gefährdet.

Paste aus Tigerknochen in Asien weiter beliebt

Viele Körperteile von Tigern können weiterverarbeitet und verkauft werden. Besonders beliebt ist Paste, die aus zerriebenen Tigerknochen hergestellt wird. In Asien gilt sie als Medizin. Auch wenn eine Wirkung der Paste nicht belegt ist, bleibt die Nachfrage groß: Tigerknochenpaste kostet 1.000 Euro pro 100 Gramm.

Tigerknochenpaste kostet so viel wie harte Drogen. „ Steven Galster, Gründer der NGO Freeland in Thailand, die den Handel mit Wildtieren bekämpft

Dieses Geschäft will sich so mancher nicht entgehen lassen. Eine gängige Praxis ist daher die Aufzucht von Tigern in getarnten Farmen. Die Tiere werden gemästet, um sie dann zu schlachten.

Facebook als Werbeportal für Tigerprodukte

Die Züchter sind so dreist, dass sie auf Social Media offen die Tigerprodukte präsentieren, sagt Doug Hendrie, der für die NGO ENV Wildlife Conservation Trust den illegalen Wildtierhandel im Vietnam bekämpft.

Deswegen kooperierte Hendrie mit den großen Social-Media-Plattformen wie Facebook. Jeden Monat meldeten Hendrie und sein Team dem Facebook-Mutterkonzern Meta Posts, die entfernt werden sollten, weil sie illegal Tierprodukte bewarben. Doch ab November 2022 gab es Schwierigkeiten, sagt Hendrie in der ZDFinfo-Dokumentation "Wildlife Crime - Die geheime Tiger-Mafia": "Sie baten uns, ab sofort weniger Verbrechen zu melden."

Zusammenarbeit mit Meta scheitert

Damals hatte Meta über 10.000 Mitarbeiter entlassen, das waren mehr als zehn Prozent der Beschäftigten - mit Folgen für die Zusammenarbeit mit den Tierschützern. "Leider reagiert Facebook aufgrund der Entlassungen kaum noch auf unsere Meldungen", so Hendrie.

Er habe großen Frust, dass Meta nichts dagegen tut, dass auf der Plattform illegale Produkte verbreitet werden: "Ich persönlich würde Facebook am liebsten einfach abschalten", sagt Hendrie.

Eine neue Strategie der Tierschützer gegen die Tiger-Mafia

Die Ermittlerteams haben daher die Strategie gewechselt: Sie versuchen es mit Gegenwerbung und verbreiten eigene Werbespots auf Meta. Hendrie und sein Team hoffen, dass durch die Aufklärung mehr Straftaten gemeldet werden und die Nachfrage nach Tigerprodukten sinkt.

Wir dürfen uns nicht ausschließlich auf Gesetze und Strafverfolgung konzentrieren. Sonst erreichen wir nichts. „ Doug Hendrie, bekämpft in der NGO ENV Wildlife Conservation Trust den illegalen Wildtierhandel

Hendries Team hat inzwischen mehr als 50 Werbespots produziert.

Die Benutzung von Tigern und anderen bedrohten Wildtieren für traditionelle Medizin ist eine Sache der Vergangenheit. Sei Teil der Zukunft! „ Auszug aus einem Werbespot gegen Tierprodukte der NGO ENV Wildlife Conservation Trust

Doch es sei schwierig, das vietnamesische Publikum zu erreichen, sagt Hendrie: "Wir können Jüngere damit erreichen. Die ältere Generation eher nicht."

