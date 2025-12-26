  3. Merkliste
Tiere und Pflanzen 2026: Was Rebhuhn und Rothirsch verbindet

Rothirsch, Rebhuhn, Zitterpappel :Das sind die Tiere und Pflanzen 2026

Auch für 2026 wurden Tiere und Pflanzen des Jahres gekürt. Meist sollen damit Wesen ins Bewusstsein gerückt werden, die bedroht sind. Ein Überblick.

Rothirschee
Der schwarze Alpensalamander kriecht auf erdigem Boden.
Pilz Igelstachelbart
Ein Wels bei Nacht im Tauchplatz Klosterinsel des Kantons Zürich, Schweiz am 31.10.2023.
Rebhuhn
Der Feldrittersporn ist zur "Blume des Jahres 2026" gekürt worden.
Der Warzenbeißer, eine grüne Heuschrecke mit langen Fühlern, hält sich im Unterholz auf.
Ein Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling sitzt auf einer Blüte.
Die Baumkrone einer Zitterpappel aus der Froschperspektive.
Eine Schmalbiene fliegt an eine violette Glockenblume.

Wildtier des Jahres: Rothirsch

Der Rothirsch ist Wildtier des Jahres 2026. Dem größte Landsäugetier in Deutschland macht der schwindende Lebensraum zunehmend zu schaffen. Davor warnt die Deutsche Wildtier Stiftung.

Quelle: dpa | Patrick Pleul
