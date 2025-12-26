Bilderserie

Rothirsch, Rebhuhn, Zitterpappel : Das sind die Tiere und Pflanzen 2026

26.12.2025 | 17:38 |

Auch für 2026 wurden Tiere und Pflanzen des Jahres gekürt. Meist sollen damit Wesen ins Bewusstsein gerückt werden, die bedroht sind. Ein Überblick.