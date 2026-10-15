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Abstimmung im Internet:Die Mehlschwalbe ist Vogel des Jahres 2027
von Sybille Schultz
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Die Mehlschwalbe ist Vogel des Jahres 2027. Die Naturschutzvereine NABU und LBV hatten online abstimmen lassen. Welche Vögel zur Wahl standen.
Quelle: ZDF
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