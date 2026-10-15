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Mehlschwalbe ist Vogel des Jahres 2027 - Ergebnis von Online-Wahl

Bilderserie

Abstimmung im Internet:Die Mehlschwalbe ist Vogel des Jahres 2027

von Sybille Schultz

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Die Mehlschwalbe ist Vogel des Jahres 2027. Die Naturschutzvereine NABU und LBV hatten online abstimmen lassen. Welche Vögel zur Wahl standen.

Eine Mehlschwalbe sitzt auf sandigem Boden. Vor ihr eine Pfütze.
Ein Trauerschnäpper sitzt auf einem Ast.
Ein Kranich stolziert durch eine Graslandschaft.
Ein Kolkrabe sitzt auf einem Ast und schaut in die Ferne.
Eine Wasseramsel sitzt auf einem Stein mit einem Insekt im Schnabel.

Mehlschwalbe - Delichon urbicum

Mehlschwalben bauen Lehmnester kunstvoll an Nischen von Gebäuden. Deswegen ist ihr Bestand gefährdet, denn ihre Nester werden oft entfernt und Insekten gibt es immer weniger.

Quelle: NABU/ Mathias Schäf
Quelle: ZDF
Thema
Biodiversität

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