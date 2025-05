Hamburg: Hausbrand durch brennendes E-Auto

von Holger Müller 28.05.2025 | 17:10 |

Ein Elektroauto ist am Mittwochmorgen in Hamburg-Schnelsen beim Laden in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein Wohnhaus über. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Verletzt wurde dabei niemand.