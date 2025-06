Lieferengpässe bei seltenen Erden: Industrie schlägt Alarm

Was kaum jemand weiß: In einem konventionellen Auto stecken bis zu 100 Magnete. In einem modernen Elektroauto können es mehr als doppelt so viele sein. Sie stecken in den zahlreichen Elektromotoren, die in solchen Autos verbaut sind. Etwa für Fensterheber, Sitzverstellung, Lüftung, Scheibenwischer. In diesen Magneten wiederum stecken seltene Erden. Und sie stammen fast vollständig aus China