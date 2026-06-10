Gewerbemieter werden nicht geschützt:Wird das "Heizungsgesetz" für Betriebe zur Kostenfalle?
von Johannes Lieber
Morgen wird im Bundestag über die Neufassung des "Heizungsgesetzes" beraten. Mieter sollten vor steigenden Kosten eigentlich geschützt werden. Doch das soll nicht für alle gelten.
Lange wurde hinter den Kulissen zwischen Union und SPD um das Gebäudemodernisierungsgesetz gerungen. Mit dem Nachfolger des in der CDU so verhassten "Heizungsgesetzes" sollen in Zukunft in allen Gebäuden auch Öl- und Gasheizungen verbaut werden dürfen, solange sie mit einem Anteil an klimaneutralen Brennstoffen laufen.
Gewerbliche Mieter von Schutz ausgenommen
Ein Knackpunkt in den Verhandlungen der Regierung: Wie werden Mieter vor möglichen Kostensteigerungen geschützt? Schließlich entscheidet der Eigentümer, welche Art von Heizung er verbaut, während der Mieter in der Regel die Betriebskosten zahlt.
Am Ende einigten sich Schwarz-Rot darauf, dass Vermieter, die sich für eine neue Öl- oder Gasheizung entscheiden, einen Teil der Heizkosten übernehmen müssen. Das gilt allerdings laut dem Gesetz nur für "Wohnraummietverhältnisse".
Auf die Betreiber kleiner Geschäfte oder Unternehmen dürften die Vermieter die gesamten Betriebskosten weiterhin umlegen. Je nachdem, wie sich der Gaspreis und der CO2-Preis in Zukunft entwickelt, kann das im Vergleich zu einer Wärmepumpe enorm teuer werden.
Normenkontrollrat: Eines der "handwerklich schwächsten" Vorhaben
Kurz nach der Einigung von Union und SPD meldete auch der Normenkontrollrat (NKR) erhebliche Bedenken am neuen Gesetz an. Dieses Gremium überprüft neue Gesetze auf ihre Kosten und Praxistauglichkeit.
Das Urteil: Es sei eines der "handwerklich schwächsten und praxisfernsten Vorhaben, die dem Nationalen Normenkontrollrat in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden", sagte NKR-Chef Lutz Goebel der "Bild"-Zeitung.
Auch er bemängelte die geplante Aufteilung der Heizkosten. Die würde zusätzliche Bürokratie- und Beratungskosten verursachen und sei für viele Wohnungseigentümer ohne externe Beratung kaum umsetzbar, so Goebel.
Gesetz soll schnell beschlossen werden
Ob die Kostenbremse in den Beratungen im Bundestag auch auf gewerbliche Mieter ausgeweitet wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. Nach dem Willen der Regierung sollte das Gesetz noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden, die im Juli beginnt.
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