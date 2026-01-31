Verkaufszahlen 2025 erneut gesunken:Heizungsbranche meldet schwächsten Absatz seit 15 Jahren
Die Heizungsindustrie warnt wegen sinkender Absatzzahlen vor Stellenabbau und fordert von der Regierung mehr Planungssicherheit. Die Wärmepumpe war 2025 der Bestseller der Branche.
Die Absatzzahlen der Heizungsindustrie haben im vergangenen Jahr in Deutschland den niedrigsten Stand seit 2010 erreicht. Abgesetzt wurden 627.000 Geräte in Deutschland, ein Minus im Vorjahresvergleich von zwölf Prozent, wie der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie (BDH) der "Welt am Sonntag" mitteilte.
Ein Sprecher des BDH bestätigte diese Entwicklung. Der Absatz über alle Geräteklassen hinweg ging 2025 demnach um zwölf Prozent im Vergleich zu 2024 zurück.
Nachfrage nach Ölheizungen um 74 Prozent gesunken
Vor allem die Nachfrage nach Ölheizungen war vergangenes Jahr gering: 22.500 dieser Wärmeerzeuger wurden verkauft, ein Minus von 74 Prozent, wie aus der Jahresbilanz hervorgeht.
Auch bei den Gasheizungen registrierte der BDH einen Dämpfer. So wurde etwa bei den Gas-Brennwertkesseln, von denen 229.000 Stück abgesetzt wurden, ein Rückgang um 36 Prozent innerhalb eines Jahres verzeichnet.
Wärmepumpe wird zum Bestseller der Branche
Einen deutlichen Zuwachs gab es jedoch bei Wärmepumpen, die damit den Gasbrennwertkessel als bislang meistverkauften Wärmeerzeuger ablösten. Der Absatz von Wärmepumpen stieg BDH-Angaben zufolge 2025 um 55 Prozent auf rund 299.000 Geräte.
Ein Plus von 23 Prozent gab es bei Biomasse-Heizungen, der Verkauf von Öfen für Holzpellets legte dabei um 38 Prozent zu. Insgesamt waren es aber nur rund 29.000 Anlagen.
BDH-Chef fordert mehr Planungssicherheit
BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt mahnte "endlich stabile gesetzliche Vorgaben und Förderbedingungen" an. Andernfalls sei mit "personellen Maßnahmen" wie Stellenabbau und Kurzarbeit zu rechnen.
Bereits 2024 war der Absatz von Heizanlagen den Angaben zufolge um 25 Prozent eingebrochen.
Umweltminister Schneider: Koalition soll "rasch für Klarheit sorgen"
Die schwarz-rote Koalition wollte eigentlich bis Ende Januar Eckpunkte eines neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vorlegen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte am Freitag, die Gespräche zwischen den Ministerien und den Fraktionen liefen noch. Umwelt- und Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) mahnte eine zügige Einigung auf neue Regeln für den Heizungstausch an:
Diese Mahnung sollte die Koalition hören und "rasch für Klarheit sorgen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. Dabei sei es entscheidend, CO2-Einsparungen zu erreichen.
Das Verfeuern von Gas und Öl werde immer teurer. "Und wenn wir die Leute nicht jetzt dazu bringen, auf erneuerbare Heizquellen umzusteigen, lassen wir sie in die Kostenfalle laufen."
Mehr zur Wärmewende in Deutschland
Neues Heizungsgesetz wohl bis Frühjahr:Bringt 2026 ein neues Heizungs-Chaos?von Mark Hugomit Video3:23
Bracht als Vorreiter:Wärmewende: Wie ein hessisches Dorf mit Sonne heiztvon Natalia Bieniekmit Video1:54
Kommunale Wärmeplanung:Milliardenkosten für die Wärme der Zukunftvon Peter Böhmermit Video6:20
Energie- und Wärmewende:BDEW: Wärmepumpen und Ladesäulen für E-Autos boomenmit Video0:35