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Politik
Deutschland

Krieg, Klimawandel, Inflation: Wie Krisen den Alltag bestimmen

Kriege, Inflation, Klimakatastrophen:Wie Dauerkrisen unseren Alltag bestimmen

von Philipp Katzer

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Globale Krisen wirken gerade bis ins Leben jedes Einzelnen hinein. Die chaotische Weltlage bestimmt wirtschaftliche Entscheidungen und private Lebensplanung. Was macht das mit uns?

Christian Sievers geht im Vordergrund auf die Kamera zu. Um ihn herum verlaufen mehrere halbtransparente rote Kreise. Eine Bildhälfte zeigt mehrere unscharf dargestellte Bildschirme oder Monitore. Die andere Bildhälfte zeigt einen Weg in einer Landschaft. Auf dem aphaltierten Weg fährt ein kleiner Junge Fahrrad.l Neben ihm läuft ein Mann.

Inflation, Kriege, Klimakrise: Die Welt scheint aus dem Takt geraten. Für "Am Puls" fragt Christian Sievers, was uns in einer Zeit dauerhafter Unsicherheit noch Halt gibt.

21.10.2026 | 43:40 min

Es ist ein Grundgefühl der Gegenwart: Kontrollverlust. Die Krisen stapeln sich nicht nur, sie werden auch zum Dauerzustand. Wie verändert die wachsende Verunsicherung unseren Blick auf die Zukunft? Das hat ZDF-Moderator Christian Sievers für eine Doku aus der Reihe "Am Puls" untersucht und dazu mit Entscheidungsträgern und Familien gesprochen:

Anesa Eisenbraun, Sozialarbeiterin aus Düren

Anesa Eisenbraun kann sich kaum losreißen von den Eilmeldungen auf ihrem Handy: Meldungen über Kriege und Klimakatastrophen.

Ich habe Angst. Manchmal so sehr, dass ich nicht schlafen kann und weine,

Anesa Eisenbraun, Sozialarbeiterin

schrieb sie Christian Sievers, nachdem er für seine Doku einen Aufruf gestartet hatte.

Globale Konflikte beunruhigen sie sehr. Und dann brannten im Sommer hinter der belgischen Grenze ganze Wälder, nur wenige Kilometer von ihrem Wohnort Düren entfernt.

Es fühlt sich alles viel, viel näher an als vor einigen Jahren.

Anesa Eisenbraun, Sozialarbeiterin

Als ihr Sohn Adam geboren wurde, sagte sie: "Willkommen auf dieser schrecklichen Welt." Heute geht er in die Kita. Seit sie Mutter ist, fühlt sie sich "noch angreifbarer". Und sie fragt sich: Wie viele Waldbrände und Flutkatastrophen wird Adam noch erleben? Ein zweites Kind? Eigentlich spricht alles dagegen. Früher hatten sie und ihr Mann Benedikt von zwei, drei, sogar vier Kindern gesprochen. "Da sind wir jetzt super weit weg von", sagt er.

Marietta Slomka (l.) und Helene Reiner (r.) in "heute journal - der Podcast"

Extreme Hitzewellen, Trockenheit und Waldbrände bestimmen den Sommer 2026. Und nun beginnt auch noch „El Niño”. Das Klima- und Wetterphänomen soll in diesem Jahr besonders heftig ausfallen.

06.08.2026 | 39:33 min

Die Eisenbrauns stehen für einen Trend. Laut einer Befragung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung ist der Kinderwunsch von 18- bis 39-Jährigen zwischen 2022 und 2025 gesunken: bei Frauen um 8,65 Prozent, bei Männern um 7,87 Prozent. Als Hauptgrund nennen die Befragten Krieg und Krise.

Boris Pistorius, Verteidigungsminister

Was tun mit der Angst? Im Osten Litauens, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt, probt die Nato unter deutschem Kommando den Ernstfall. Die Bundeswehr soll hier zeigen, dass sie zur Verteidigung Europas bereit ist.

Für Verteidigungsminister Boris Pistorius geht es dabei auch um den Nachweis, dass die stark gestiegenen Verteidigungsausgaben Wirkung zeigen: Von 46,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 sind sie auf 108,2 Milliarden Euro im Jahr 2026 gestiegen.

Christian Sievers fragt ihn zu der diffusen Angst vieler Menschen. Pistorius meint:

Angst ist prinzipiell immer ein schlechter Berater für das eigene Handeln. Wer Angst die Oberhand gewinnen lässt, der trifft keine freien Entscheidungen mehr, sondern der ist im Grunde genommen fremdbestimmt und manipuliert. Übrigens etwas, was Putin bei uns erreichen will.

Boris Pistorius, Verteidigungsminister

Und Pistorius räumt ein: Manchmal wisse auch er abends nicht, was am nächsten Morgen sein wird. Was nachts auf Truth Social oder anderswo gepostet werde.

Markus Lanz vom 23. Juli 2025: Markus Lanz, Sönke Neitzel, Katrin Eigendorf, Ole Nymoen, Andrey Gurkov

Über die verheerenden humanitären Folgen gewaltsamer Konflikte, wie zwingend tiefgreifende und rasche Reformen bei der Bundeswehr sind sowie über die Gefahr eines Angriffs Russlands auf die NATO.

23.07.2025 | 60:18 min

Wilhelm Hahn, Geschäftsführer Wiha im Schwarzwald

Wie unberechenbar die Lage für sie ist, zeigt der Werkzeughersteller Wiha im Schwarzwald, ein typischer "Hidden Champion". Wiha macht rund 30 Prozent seines Umsatzes in den USA.

Geschäftsführer Wilhelm Hahn beginnt den Tag mit dem Blick aufs Handy: Hat Donald Trump wieder etwas gepostet? Bei jeder Zolldrohung muss Wiha überlegen, ob es Lieferungen vorzieht oder verschiebt. Rund drei Millionen Euro an Zollgebühren hat Wiha im vergangenen Jahr bezahlt. Geschäftsführer Hahn sagt:

Man legt da ganze Standortentscheidungen, Investitionsentscheide, ja auf der Basis von Informationen fest - und wenn das so erratisch ist, braucht man sich nicht wundern, wenn es unterm Strich eine gewisse grundsätzliche Investitionszurückhaltung gibt.

Wilhelm Hahn, Geschäftsführer Werkzeughersteller Wiha

Die Stimmung im Land spiegelt das: Nur noch 20 Prozent der Deutschen beurteilen die Wirtschaftslage im September 2026 als gut oder sehr gut. Im Januar 2022 waren es noch 62 Prozent.

Martin Huber, Ines Schwerdtner, Tino Chrupalla, Christian Sievers, Katharina Dröge, Thorsten Frei, Bärbel Bas im Studio

Steigende Preise, hohe Mieten, ungeklärte Fragen bei der Rente: Darüber diskutiert Christian Sievers live mit Spitzenpolitikern und Menschen aus Deutschland.

18.11.2025 | 89:52 min

Doch manchmal setzt sich die Ordnung im Chaos doch noch durch. Für Wiha kam sie durch ein Urteil des Obersten US-Gerichtshofs, das die Zölle im Februar 2026 für rechtswidrig erklärte. Hahn rechnete daraufhin mit Jahren, bis Geld zurückfließt.

Hosts von WISO zu Jobsicherheit

Keiner weiß, ob der Job, den wir heute machen oder erlernen, in zehn Jahren noch Bestand hat. Der Arbeitsmarkt ist mies, das kann die Psyche belasten. Drei Tipps, wie Du damit umgehen kannst.

02.04.2026 | 1:07 min

Doch "völlig aus dem Nichts" kam ein Bescheid, und zwei Tage später war ein einstelliger Millionenbetrag zurück auf dem Konto. Einen Großteil der gezahlten Zölle hat Wiha inzwischen wieder. Auch wenn das den Wiha-Geschäftsführer freut: Es bleiben chaotische Zeiten für Unternehmer.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Doku-Reihe "Am Puls" in der Folge "Welt in Dauerkrise: Was gibt uns Sicherheit?" am 21.10.2026 ab 06:00 Uhr.  
Themen
KlimawandelBundeswehrEnergiekriseDonald Trump

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