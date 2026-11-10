Gasspeicher-Betreiber warnen vor Engpässen bei extremer Kälte

Niedrige Füllstände:Gasspeicher-Betreiber warnen vor Engpass bei extremer Kälte
Die Gasspeicher sind in Deutschland so niedrig gefüllt wie seit Jahren nicht. Betreiber warnen, dass es zu Versorgungsproblemen kommen könnte, sollte der Winter sehr kalt werden.
Der Branchenverband Initiative Energien Speichern (Ines) warnt angesichts der niedrigen Gasspeicherstände vor Versorgungsengpässen in einem extrem kalten Winter. Nach neuen Modellrechnungen des Verbandes könnten im Januar, Februar und März 2027 monatlich bis zu 6,6 Terawattstunden Erdgas fehlen, teilte Ines am Dienstag mit. Das entspricht etwa dem Gasverbrauch von anderthalb Wintertagen in Deutschland.
An einzelnen Januartagen könnte die Versorgungslücke bei extremen Temperaturen sogar 1,7 Terawattstunden erreichen, was rund 40 Prozent des durchschnittlichen Tagesverbrauchs im Januar 2026 wären.
Dabei geht der Verband von einem extrem kalten Winter wie im Jahr 2010 aus. Ein solcher Temperaturverlauf gilt laut Ines als weniger wahrscheinlich. Bei normalen oder milden Temperaturen sei die Gasversorgung dagegen gesichert.
Gasspeicher-Füllstände: Was der Verband fordert
Die Berechnungen berücksichtigen bereits zusätzliche Gasimporte aus europäischen Nachbarländern und eine vollständige Auslastung der buchbaren LNG-Terminalkapazitäten.
Der Verband fordert neben einer staatlichen Gasreserve finanzielle Anreize zur Einspeicherung oder eine Verpflichtung zur Speichernutzung.
INES vertritt 17 Betreiber von Gas- und Wasserstoffspeichern, darunter Sefe, Uniper und VNG. Seine Mitglieder stehen für mehr als 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten. Sie haben auch ein wirtschaftliches Interesse an einer stärkeren Nutzung der Speicher, da sie mit der Vermarktung ihrer Kapazitäten Geld verdienen.
So voll sind die Gasspeicher aktuell
Die deutschen Gasspeicher waren zum 1. November lediglich zu rund 61 Prozent gefüllt. Seither haben sie sich etwas geleert. Nach Daten des europäischen Gasinfrastrukturverbands GIE waren sie zuletzt noch zu rund 59 Prozent gefüllt.
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Reiche: Versorgungssicherheit gewährleistet
Für die meisten Speicher gilt zum 1. November eine gesetzliche Vorgabe von mindestens 80 Prozent, für sechs Anlagen eine abgesenkte Vorgabe von 45 Prozent. Daraus ergibt sich rechnerisch eine bundesweite Zielmarke von rund 70 Prozent.
Wegen der hohen Preise am Weltmarkt infolge des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus lohnen sich Import und Speicherung von Erdgas derzeit aber kaum. Ein staatliches Eingreifen lehnt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ab. Ihr Ministerium hat mehrfach erklärt, dass die Versorgungssicherheit im Winter dennoch gewährleistet sei.
Bundesnetzagentur: Speicherziele nicht mehr zwingend
Auch nach Einschätzung der Bundesnetzagentur ist Deutschland sicher mit Erdgas versorgt. "Es ist für die sichere Gasversorgung nicht mehr zwingend, dass die Speicherziele erreicht werden", sagte Behördenchef Klaus Müller vor einigen Tagen der Nachrichtenagentur Reuters.
Deutschland verfüge mittlerweile über Flüssiggas-Terminals, über die Gas importiert werden könne. Auf dem Weltmarkt ist ausreichend Gas verfügbar, hieß es in einer Mitteilung der Bundesnetzagentur vom Montag.
Zugleich warnte er vor höheren Kosten: "Aber Gas ist erheblich teurer geworden, dessen müssen sich leider alle Kunden bewusst sein." Ein sparsamer Umgang mit Gas bleibe daher sinnvoll, so die Bundesnetzagentur.
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