Gasspeicher-Betreiber warnen vor Engpässen bei extremer Kälte

Die Gasspeicher sind in Deutschland so niedrig gefüllt wie seit Jahren nicht. Betreiber warnen, dass es zu Versorgungsproblemen kommen könnte, sollte der Winter sehr kalt werden.

Bis zum 1. November sollen die meisten deutschen Gasspeicher zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein. Das haben die deutschen Energieversorger in diesem Jahr nicht erreicht. 01.11.2026 | 1:24 min

Der Branchenverband Initiative Energien Speichern (Ines) warnt angesichts der niedrigen Gasspeicherstände vor Versorgungsengpässen in einem extrem kalten Winter. Nach neuen Modellrechnungen des Verbandes könnten im Januar, Februar und März 2027 monatlich bis zu 6,6 Terawattstunden Erdgas fehlen, teilte Ines am Dienstag mit. Das entspricht etwa dem Gasverbrauch von anderthalb Wintertagen in Deutschland.

An einzelnen Januartagen könnte die Versorgungslücke bei extremen Temperaturen sogar 1,7 Terawattstunden erreichen, was rund 40 Prozent des durchschnittlichen Tagesverbrauchs im Januar 2026 wären.

Dabei geht der Verband von einem extrem kalten Winter wie im Jahr 2010 aus. Ein solcher Temperaturverlauf gilt laut Ines als weniger wahrscheinlich. Bei normalen oder milden Temperaturen sei die Gasversorgung dagegen gesichert.

Angesichts des niedrigen Füllstands warnt der Interessenverband Ines vor leeren Gasspeichern, sollte der Winter besonders kalt werden. ZDF-Börsenexpertin Sina Mainitz berichtet. 08.09.2026 | 1:15 min

Gasspeicher-Füllstände: Was der Verband fordert

Die Berechnungen berücksichtigen bereits zusätzliche Gasimporte aus europäischen Nachbarländern und eine vollständige Auslastung der buchbaren LNG-Terminalkapazitäten.

Niedrige Speicherfüllstände stellen ein erhebliches Risiko für die Versorgungssicherheit dar. „ Sebastian Heinermann, Geschäftsführer von Ines

Der Verband fordert neben einer staatlichen Gasreserve finanzielle Anreize zur Einspeicherung oder eine Verpflichtung zur Speichernutzung.

INES vertritt 17 Betreiber von Gas- und Wasserstoffspeichern, darunter Sefe, Uniper und VNG. Seine Mitglieder stehen für mehr als 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten. Sie haben auch ein wirtschaftliches Interesse an einer stärkeren Nutzung der Speicher, da sie mit der Vermarktung ihrer Kapazitäten Geld verdienen.

Die deutschen Gasspeicherstände sind niedrig. Welche Folgen das für die Verbraucher hat, erklärt ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller. 20.08.2026 | 0:59 min

So voll sind die Gasspeicher aktuell

Die deutschen Gasspeicher waren zum 1. November lediglich zu rund 61 Prozent gefüllt. Seither haben sie sich etwas geleert. Nach Daten des europäischen Gasinfrastrukturverbands GIE waren sie zuletzt noch zu rund 59 Prozent gefüllt.

So ist die Gas-Lage aktuell ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Reiche: Versorgungssicherheit gewährleistet

Für die meisten Speicher gilt zum 1. November eine gesetzliche Vorgabe von mindestens 80 Prozent, für sechs Anlagen eine abgesenkte Vorgabe von 45 Prozent. Daraus ergibt sich rechnerisch eine bundesweite Zielmarke von rund 70 Prozent.

Wegen der hohen Preise am Weltmarkt infolge des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus lohnen sich Import und Speicherung von Erdgas derzeit aber kaum. Ein staatliches Eingreifen lehnt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ab. Ihr Ministerium hat mehrfach erklärt, dass die Versorgungssicherheit im Winter dennoch gewährleistet sei.

Gasspeicher und Gasverbrauch : Wie es um unsere Gasversorgung steht Wie viel Gas verbrauchen Haushalte und Industrie? Wie voll sind die Gasspeicher? Wie viel Gas bekommt Deutschland? Grafiken zur Gasversorgung in Deutschland. von H. Koberstein, R. Meyer, N. Niedermeier, M. Zajonz mit Video 5:43 Grafiken

Bundesnetzagentur: Speicherziele nicht mehr zwingend

Auch nach Einschätzung der Bundesnetzagentur ist Deutschland sicher mit Erdgas versorgt. "Es ist für die sichere Gasversorgung nicht mehr zwingend, dass die Speicherziele erreicht werden", sagte Behördenchef Klaus Müller vor einigen Tagen der Nachrichtenagentur Reuters.

Deutschland verfüge mittlerweile über Flüssiggas-Terminals, über die Gas importiert werden könne. Auf dem Weltmarkt ist ausreichend Gas verfügbar, hieß es in einer Mitteilung der Bundesnetzagentur vom Montag.

Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Die Gasversorgung ist stabil. Die Bundesnetzagentur schätzt die Gefahr einer angespannten Gasversorgung aktuell als gering ein. „ Bundesnetzagentur

Zugleich warnte er vor höheren Kosten: "Aber Gas ist erheblich teurer geworden, dessen müssen sich leider alle Kunden bewusst sein." Ein sparsamer Umgang mit Gas bleibe daher sinnvoll, so die Bundesnetzagentur.

Quelle: Reuters