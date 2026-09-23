Die Gasspeicher in Deutschland sind deutlich leerer als vergangenen Herbst. Warum das so ist und welche Risiken für Verbraucher und Industrie in diesem Winter drohen.

Deutschlands Gasspeicher sind Ende Juli 2026 nur zu rund 47 Prozent gefüllt. Vor Beginn der Heizsaison stellt sich die Frage: Braucht Deutschland eine nationale Gasreserve? 23.09.2026 | 2:29 min

Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland sind auf einem historischen Tiefstand und die Zeit, zusätzliches Gas einzuspeichern, wird knapp. Darum gab es zuletzt vermehrt Diskussionen darüber, wie gut Deutschland auf den Winter vorbereitet ist - und ob eine neue Gasknappheit droht.

Aktuell sind die Gasspeicher in Deutschland zu rund 57 Prozent gefüllt. Das sind 20 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Laut der gesetzlichen Füllstandsvorgabe für Gasspeicher sollen diese insgesamt bis zum 1. November zu durchschnittlich 70 Prozent gefüllt sein. Ob die Zielvorgabe in diesem Winter noch erreicht werden kann, ist fraglich.

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Iran-Krieg macht Gaskäufe teurer

Dass die Gasspeicher kurz vor dem Winter noch so leer sind, liegt laut Sebastian Heinermann vom Gasspeicherverband INES an zwei Faktoren: "Zum einen sind wir aus dem letzten Winter mit sehr niedrigen Füllständen gestartet und das zweite ist, dass die Schließung der Straße von Hormus zu einem starken Anstieg der Preise im Sommer geführt hat und damit die Befüllung teurer war als in den Vorjahren."

Früher kauften die Gashändler im Sommer günstig Gas ein und speicherten es, um es im Winter teurer zu verkaufen. Nun ist das Einspeichern für die Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich. Die Folge: Die Gasspeicher bleiben leer.

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Experten: Gasversorgung für Winter 2026/2027 gesichert

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sieht die Gashändler in der Verantwortung. Die Gasversorgung sei trotz niedriger Füllstände gesichert, da die Gashändler ihren Verpflichtungen gegenüber Stadtwerken und der Industrie vertraglich nachkommen müssen. Müller sagt:

Die Verantwortung ist klar und die Bundesnetzagentur erwartet auch, dass die Gashändler sie erfüllen. „ Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur

Auch Professor Aaron Praktiknjo, Energieökonom an der RWTH Aachen, sieht die Gasversorgung für den kommenden Winter vorerst nicht in Gefahr: "Für einen normalen Winter und wenn nichts Unerwartetes passiert, sind wir auf jeden Fall gut ausgerüstet. Ich sehe es nicht, dass die Haushalte frieren werden. Das Risiko liegt eher bei der Industrie. Wenn es wirklich zu einer großen Gasknappheit kommen würde, dann hat unsere Industrie enorme Probleme."

Füllstand der deutschen Gasspeicher ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Teure Gas-Importe

Bei einem Winter mit milden Temperaturen sollte das Gas laut den Experten nicht knapp werden. Doch je weniger Gas in den Speichern ist, desto mehr muss teuer importiert werden. "All das Erdgas, was wir in Deutschland verbrauchen, importieren wir überwiegend durch Pipelines aus Norwegen oder LNG-Terminals in Deutschland oder im europäischen Ausland", sagt Praktiknjo.

Wir sind schon sehr importabhängig. „ Aaron Praktiknjo, Energieökonom RWTH Aachen

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Risiko: Sabotage an Pipelines oder LNG-Terminals

Verlässliche Handelsbeziehungen und eine sichere Infrastruktur sind also wichtige Voraussetzungen für die Gasversorgung in diesem Winter. Ausfälle von Gaslieferungen, etwa durch Sabotage an Pipelines oder LNG-Terminals, sind ein zusätzliches Risiko. Sebastian Heinermann vom Gasspeicherverband INES sagt: "Mit niedrig gefüllten Gasspeichern jetzt dazustehen, ist verheerend und sollte in Zukunft verlässlicher organisiert werden. Das heißt, wir brauchen an der Stelle wirklich Reformen, die Resilienz in die Praxis überführen."

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Um besser auf Krisenfälle vorbereitet zu sein, plant die Bundesregierung ab 2027 eine strategische Gasreserve. Dafür sollen zehn Prozent der Speicherkapazitäten genutzt und für den Notfall zurückgehalten werden. Das hilft in diesem Winter aber noch nicht. Es bleibt also die Hoffnung auf einen milden Winter, dass die USA zuverlässig Gas liefern und die Pipelines aus Norwegen und den Nachbarländern intakt bleiben.

Theresa Freund arbeitet im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.

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Quelle: ZDF