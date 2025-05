Volker Wissing - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Volker Wissing war von Dezember 2021 bis Mai 2025 Digital- und Verkehrsminister im Kabinett Scholz in der ersten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene. Er brachte aus der Mainzer Landesregierung Ampel-Erfahrung als Wirtschafts-und Verkehrsminister im Kabinett Dreyer mit. Nach dem Aus der Ampel-Regierung am 6. November 2024 erklärte der FDP-Politiker den Austritt aus seiner Partei. Bis zum Regierungswechsel zur aktuellen schwarz-roten Koalition gehörte Wissing als parteiloser Minister der Regierung an. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Volker Wissing.