ZDF-Politbarometer: Koalitionsklima wertet Mehrheit eher schlecht

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde sich die CDU/CSU auf 27 Prozent (minus zwei) verschlechtern, die AfD käme verbessert auf 24 Prozent (plus zwei). Die SPD bliebe bei 15 Prozent (unverändert), die Grünen würden etwas einbüßen und elf Prozent (minus eins) erreichen. Die Linke würde auf elf Prozent (plus eins) zulegen, das BSW und die FDP könnten erneut mit jeweils drei Prozent (beide unverändert) rechnen.