Hakenkreuz-Eklat in Baden-Württemberg: Landtagsvize tritt zurück

Einen Tag nach dem Hakenkreuz-Eklat im baden-württembergischen Landtag gibt es nun Konsequenzen: Der Landtagsabgeordnete und Landtagsvizepräsident Daniel Born ( SPD ) hat eingeräumt, am Donnerstag seinen Wahlzettel mit einem Hakenkreuz beschmiert zu haben.

Born übernahm die Verantwortung dafür und erklärte am Freitag in Stuttgart, er habe am Donnerstag bei der Wahl zum sogenannten Oberrheinrat "einen schwerwiegenden Fehler begangen und hinter dem Namen eines AfD-Abgeordneten ein Hakenkreuzzeichen notiert". Der SPD-Politiker sprach von einer "Kurzschlussreaktion".