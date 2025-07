Spremberg: Appell gegen Rechtsextremismus spaltet Stadt

Auf dem Marktplatz der Lausitz-Stadt Spremberg in Brandenburg haben sich am Vormittag schätzungsweise 20 Menschen versammelt. Eine Friedenstaube und eine Deutschlandfahne flattern leicht im Wind. Was schnell deutlich wird: Die Menschen sind wütend.

Spremberg: Schreiben von Bürgermeisterin sorgt für Aufsehen

Bürgermeisterin Christine Herntier hatte sich vor einigen Tagen im Amtsblatt der Stadt Spremberg an ihre Bürger gewandt . Sie warnte vor einem Erstarken der extremen Rechten in Spremberg. Besonders die neonazistische Kleinstpartei "Der Dritte Weg" würde versuchen, Jugendliche zu beeinflussen, mit Flugblättern und Infoständen vor der Schule.

Vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Haidemühl, einem Ortsteil von Spremberg, ist ebenfalls eine kleine Gruppe von Menschen zusammengekommen. Sie sehen die Sachlage anders. "Die Bürgermeisterin hat etwas öffentlich gemacht, was uns allen aufstößt", sagt Katrin Noack.

AfD im Stadtrat reagiert empört

Im Gemeinschaftshaus ist Stadtverordnetenversammlung. Bürgermeisterin Christine Herntier hält eine Rede - mit Anschauungsmaterial. An die Wand projiziert sie Bilder von verfassungsfeindlichen Symbolen wie Hakenkreuze und SS-Runen, oft in beachtlicher Größe, die in Parks, an den Bahnhof, vor Schulen und sogar Kindergärten geschmiert wurden. Die Bürgermeisterin sagt: