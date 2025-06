Ursprünglich in Großbritannien gegründet, ist "Combat 18" seit den 1990er Jahren international aktiv. Der Verein genießt hohes Ansehen in der militanten Neonazi-Szene. 2020 hatte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer die Gruppe in Deutschland auf Grundlage des Vereinsgesetzes verboten. Die Tätigkeit der Gruppe richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und sei in ihrer Zweckrichtung mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt, heißt es in der damaligen Erklärung des Bundesinnenministeriums.