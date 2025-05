Junge Täter, alte Ideologie : Wie sich der Rechtsextremismus neu erfindet

von Anna Bayer 31.05.2025 | 17:15 |

In kurzer Zeit sind zahlreiche rechtsextreme Gruppierungen entstanden. Sie greifen alternative Projekte an, planen Anschläge auf Geflüchtete. Eine Spurensuche in Brandenburg.