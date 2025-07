Spremberger Bürgermeisterin bietet Rechten die Stirn

Hakenkreuze und Aufkleber an Hausfassaden, verbotene Parolen, Schüler in Angst: Die rechtsextreme Szene und ihr Gedankengut machen sich in der Lausitz-Stadt Spremberg in Brandenburg zunehmend bemerkbar. Jetzt dürfe nicht länger darüber geschwiegen werden - auch wenn es dem Ansehen der Stadt schade, sagt die parteilose Bürgermeisterin Christine Herntier und wendet sich an die Öffentlichkeit.

In einem Schreiben an ihre Bürger prangert sie an, was in der Stadt passiert. Dass sich etwa die neonazistische Partei Dritter Weg im Netz inszeniert, indem sie Jugendliche beim militärisch anmutenden Sport am bekannten Spremberger Bismarckturm zeigt - viele von ihnen in Kleidung mit rechten Symbolen. Bürger, die voller Angst und Wut zu ihr kommen, die überlegen, wegzuziehen. Aber auch Bürger, die sich mehr um das Image der Stadt als um den Rechtsruck sorgen.