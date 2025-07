CDU-Parteigelder: Caroline Bosbach wehrt sich gegen Vorwurf

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach wehrt sich gegen Vorwürfe, Parteigeld der CDU in Höhe von 2.500 Euro privat angenommen zu haben. "Gegen mich läuft aktuell eine Schmutzkampagne", schrieb die Tochter des langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach auf Instagram. Dort veröffentlichte sie auch eine Erklärung ihres Anwalts, in der er die Vorwürfe gegen die Politikerin zurückweist.

"Die Vorwürfe sind falsch", heißt es in der Erklärung des Anwalts Ralf Höcker, die auch auf der Plattform X veröffentlicht wurde. Er bezeichnete die Anschuldigungen "als Teil einer perfiden Rachekampagne", die konstruiert worden sei.

Anwalt: Gab keine Scheinrechnungen

Nach Recherchen von RTL/ntv und "Stern" sollen 2.500 Euro von einem CDU-Parteikonto im Januar über Umwege in bar bei Bosbach gelandet sein. Grundlage soll eine Scheinrechnung gewesen sein, die ein früherer CDU-Mitarbeiter für Leistungen in Bosbachs Bundestagswahlkampf ausgestellt haben soll.

Vielmehr habe der Wahlkampfhelfer nachweislich alle von ihm gegenüber der CDU abgerechneten Leistungen erbracht. Diese Leistungen lägen in gut dokumentierter Form vor.

Bosbach überwies nach Vorwürfen Geld an CDU

Die Vorwürfe gegen Bosbach beschäftigen auch die Staatsanwaltschaft Köln. Die CDU Rheinisch-Bergischer Kreis habe entsprechende Unterlagen überreicht, deren Inhalt nun unter strafrechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen seien, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mit. "Eine Strafanzeige hat der CDU-Kreisverband selbst ausdrücklich nicht erstattet." Die rechtliche Bewertung des Ganzen könne "geraume Zeit in Anspruch nehmen".

Außerdem habe die Politikerin "sofort nach dem Aufkommen der fingierten Vorwürfe zusätzlich noch einmal 2.500 Euro an die CDU überwiesen, um jegliche Zweifel zu beseitigen und selbst einen in Wahrheit nie entstandenen, hypothetischen Schaden "auszugleichen"". Diese Zahlung bestätigte der CDU-Kreisverband am Abend.