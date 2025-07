Wirtschaftsgipfel: Investitionsoffensive oder Mogelpackung?

Wer genau, wann die Initiative ergriff, wer alles dran teilnimmt und welche konkreten Ziele der Gipfel verfolgt, darüber drang nur wenig an die Öffentlichkeit. Was man inzwischen weiß ist, dass namhafte Unternehmen - unter ihnen die Deutsche Bank und Siemens - den Bundeskanzler über die Initiative "Made for Germany" informieren wollen.