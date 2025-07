Bundestag: Klingbeil stellt Haushaltsentwurf für 2025 vor

Haushaltsvolumen:

Schulden:

Verteidigung:

Arbeits- und Sozialministerium:

Verkehr:

Verkehrsminister Patrick Schnieder bekommt einen Großteil des neuen Sondertopfs für die Infrastruktur. Diese soll 2025 mit 33,5 Milliarden Euro modernisiert werden. Davon werden knapp 22 Milliarden Euro in die Schiene gesteckt, zehn Milliarden in Straßen und Brücken. 1,6 Milliarden Euro sind für Wasserwege vorgesehen.

Bauen:

Wirtschafts- und Energieministerium:

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) muss mit 8,99 Milliarden Euro auskommen. Das wären rund 1,27 Milliarden Euro weniger als von der Ampel-Regierung für 2025 geplant. Das liegt vor allem daran, dass Ausgaben für den Betrieb von schwimmenden Flüssigerdgasterminals (LNG) und für die Ertüchtigung der Rohölpipeline Rostock-Schwedt in Höhe von 1,07 Milliarden Euro in den Sonderetat für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) verlagert werden.

Gesundheit:

Unzufrieden äußerte sich Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Der Haushaltsentwurf könne "nicht das letzte Wort sein kann", erklärte Warken. Ihr Unmut gründete sich vor allem darauf, dass sie Beitragserhöhungen in der gesetzlichen Kranken- und in der Pflegeversicherung vermeiden will: "Mit den zugesagten Darlehen für die GKV und SPV wird das kaum gelingen."

Außen/Entwicklung:

Wie geht es nach den Beratungen im Bundestag weiter?

Die Verabschiedung des Etats 2025 ist in der Haushaltswoche vom 16. bis 19. September geplant. Den Bundesrat soll der Etat am 26. September passieren. Ein wichtiges Datum ist die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 4. September: In der Sondersitzung legt der Ausschuss letzte Hand an den Haushalt. Bis dahin erfolgen in der Regel noch zahlreiche Änderungen.