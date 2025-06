Tag der Industrie: Wirtschaftsmotor zum Laufen bringen

Morgen Abend wird Merz bereits in Den Haag zum Gipfel der Nato erwartet, wo am Mittwoch die 32 Mitgliedsstaaten wohl einen weitreichenden Beschluss unterzeichnen werden: mindestens 3,5 Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben und 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur aufzuwenden. So dürfte auch der Tag der Industrie mit Blick auf das Bündnistreffen und auf die aktuellen Entwicklungen in Nahost ausgerichtet sein.