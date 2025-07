Deutsche Bank mit höchstem Gewinn seit 2007 - Quartalszahlen

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal so viel verdient wie seit 18 Jahren nicht mehr. Nach überraschend guten Geschäften sieht sich Deutschlands größtes Geldhaus auf gutem Weg zu deutlich mehr Gewinn im laufenden Jahr.

Vorstandschef Christian Sewing sagte in Frankfurt, die Deutsche Bank sei "auf Kurs, unsere Ziele für 2025 zu erreichen".

Vorsteuergewinn mehr als verdoppelt

Unter dem Strich verdiente die Deutsche Bank im ersten Halbjahr knapp 3,3 Milliarden Euro und damit fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Vor Steuern waren es 5,3 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und etwa so viel wie im gesamten Jahr 2024.