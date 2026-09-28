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Panorama

Pandas aus China in Atlanta gelandet - Flauschige Diplomatie

Leihgabe von Peking:Flauschige Diplomatie: Pandas aus China in Atlanta gelandet

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In Atlanta sind zwei flauschige Botschafter eingetroffen. Die Panda-Leihgabe nutzt China als Teil seiner diplomatischen Strategie. Die Tiere müssen nun erstmal in Quarantäne.

Ein Fedex Flugzeug, das die Großen Pandas nach Atlante transortiert hat.

Zwei von China an die USA ausgeliehene Riesenpandas sind wohlbehalten im Zoo in Atlanta angekommen. Chinas Staatschef Xi hatte deren Ankunft bei seinem USA-Besuch angekündigt.

28.09.2026 | 0:23 min

Zwei von China an die USA ausgeliehene Riesenpandas sind wohlbehalten an ihrem Zielort eingetroffen. Ping Ping and Fu Shuang landeten am Sonntag im Zuge von Chinas "Panda-Diplomatie" an Bord einer Sondermaschine nach 16 Stunden Flug in Atlanta, wie der dortige Zoo mitteilte.

Die Einrichtung äußerte sich "hocherfreut", Ping Ping und Fu Shuang in der Stadt willkommen zu heißen.

Anlagen in Atlanta für Pandas aus China renoviert

"Dies ist ein aufregender Tag für den Zoo Atlanta und ein historischer Moment für die Stadt Atlanta, den Bundesstaat Georgia und darüber hinaus", erklärte Zoodirektor Raymond King. Zuletzt beherbergte der Zoo Atlanta zwischen 1999 und 2024 Pandas aus China. Die beiden 1999 ausgeliehenen Tiere und ihr im Zoo Atlanta geborener Nachwuchs kehrten nach Ende der Vertragszeit vor zwei Jahren nach Chengdu zurück.

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Die beiden Neuankömmlinge Ping Ping and Fu Shuang wurden 2020 geboren. Zur Vorbereitung auf ihre Ankunft hat der Zoo Atlanta seine Panda-Anlagen renoviert und ein Team von Tierpflegern zusammengestellt. Zudem wurde eine dauerhafte Versorgung mit Bambus gewährleistet, der vor Ort angebaut wird.

Maisbrötchen, Bambus und Karotten für den Flug

Das Frachtflugzeug mit den beiden Pandas war zuvor in Chengdu gestartet. Für ihre Verpflegung während des Fluges waren gedämpfte Maisbrötchen, Bambussprossen und Karotten vorbereitet worden, wie die staatliche chinesische Zeitung "Global Times" berichtete. Der Zeitung zufolge hatte Washington erfahrene Tierpfleger entsandt, um das Panda-Paar auf seinem Flug in die USA zu begleiten.

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Ein Monat Quarantäne

Chinas Staatschef Xi Jinping hatte den bevorstehenden Umzug der beiden Tiere am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Washington angekündigt. Vor ihrer Abreise wurden Ping Ping und Fu Shuang in der Panda-Aufzuchtstation in Chengdu offiziell verabschiedet.

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China setzt seit Jahrzehnten auf seine "Panda-Diplomatie", um die Beziehungen zu anderen Staaten zu pflegen. Die Tiere werden dabei nicht verschenkt, sondern gegen eine Leihgebühr für mehrere Jahre ins Ausland gegeben. Die ersten Pandas kamen in diesem Zusammenhang 1972 nach einem China-Besuch des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon in die Vereinigten Staaten.

Die Besucher in Atlanta müssen sich derweil noch etwas gedulden, bis sie Ping Ping and Fu Shuang zu Gesicht bekommen. Die beiden Pandas werden laut dem Zoo für eine "routinemäßige Quarantäne von etwa einem Monat" zunächst in einem separaten Bereich untergebracht.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 28.09.2026 ab 09:00 Uhr.
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