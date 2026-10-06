Polens Wirtschaft wächst kräftig. Das Land kauft deutsche Waren - und ist unser viertgrößter Exportmarkt. Eine Hilfe, weil das Geschäft etwa mit China und den USA schwieriger wird.

Warum Polen für die deutsche Wirtschaft immer wichtiger wird

Polen wird als Absatzmarkt für Deutschland zunehmend wichtig, vor allem im Bereich Maschinen und Medizintechnik. 06.10.2026 | 0:47 min

Polen ist für Deutschland mehr als ein Nachbar. Als Absatzmarkt gewinnt das Land seit Jahren an Gewicht. 2025 exportierte Deutschland Waren im Wert von 100,2 Milliarden Euro nach Polen. Polen war damit der viertgrößte Abnehmer deutscher Waren, noch vor China.

Deutsche Exporte nach Polen steigen

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres stiegen die Exporte nach Polen laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) um 13 Prozent. Im ersten Halbjahr waren es bereits 53,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 9,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum, so das Statistische Bundesamt.

Nach China gingen im selben Zeitraum 36,3 Milliarden Euro, 12,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025. Der Handel mit Polen entwickelt sich also deutlich dynamischer als wichtige außereuropäische Absatzmärkte.

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Polens Wirtschaft wächst

Ein Grund dafür: Die polnische Wirtschaft wächst kräftig. Das reale, also inflationsbereinigte Bruttoinlandsprodukt legte 2025 um 3,6 Prozent zu, so die Statistikbehörde Eurostat. Höhere Einkommen haben die Kaufkraft der rund 38 Millionen Einwohner gesteigert. Zugleich investiert Polen in Infrastruktur, Energie, Digitalisierung und baut seine Wirtschaft aus.

Polen habe sich in den letzten beiden Jahrzehnten wirtschaftlich stärker entwickelt als jedes andere Land in Europa, sagt Lars Gutheil, Geschäftsführer der deutsch-polnischen Industrie- und Handelskammer (AHK): "Wir haben einen Tigerstaat vor der eigenen Haustür" - mit gut ausgebildeten Fachkräften und digitaler Stärke, so Gutheil.

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Fertigung findet in Polen statt

Samina Sultan vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht ebenfalls einen Aufschwung im Nachbarland.

Polen hat industriell aufgeholt und in europäischen Wertschöpfungsketten an Gewicht gewonnen. „ Dr. Samina Sultan, Expertin für europäische Wirtschaftspolitik und Außenhandel, Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

Ein Faktor: Niedrigere Arbeitskosten. "Sie haben Unternehmen zunächst dazu bewegt, arbeitsintensive Fertigungsschritte dorthin zu verlagern", meint Sultan weiter. Das spiegele sich in der Struktur der deutschen Ausfuhren: Gefragt sind vor allem Kraftfahrzeuge, Maschinen und Anlagen, elektrotechnische Erzeugnisse und Medizintechnik. Deutsche Unternehmen liefern damit nicht nur Produkte für polnische Verbraucher, sondern auch Technik für die wachsende Industrie.

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Chance für deutsche Unternehmen

Die Beziehung zu Deutschland verändert sich deshalb. Die alte Rolle als "verlängerte Werkbank" wird kleiner, Kooperationen werden vielfältiger, in Produktion, Forschung und Entwicklung: "Längst begegnen sich Partner aus beiden Ländern auf Augenhöhe", sagt Gutheil.

In Zeiten verkürzter, auf Europa ausgerichteter Lieferketten, so eine Umfrage der AHK, ist Polen nicht nur wegen niedriger Löhne interessant: So nannten deutsche Unternehmen das Wachstumspotenzial, die Qualifikation der Beschäftigten, die Nähe zu Deutschland und die Größe des Marktes als weitere Faktoren.

Gutheil betont zugleich, dass die Attraktivität Polens für ausländische Investitionen auch anderswo bemerkt wurde: US-Technologiekonzerne hätten ebenso umfangreiche Projekte in Polen umgesetzt wie asiatische Investoren.

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Mehr Fokus auf Europa

Polens Aufstieg fällt in eine Phase, in der sich das Umfeld für deutsche Exporte verändert. Die Bedeutung Chinas als Absatzmarkt sinkt seit Jahren, so Sultan: "China schottet seinen Markt zunehmend ab und drängt selbst bei vielen Produkten auf den Weltmarkt." Zugleich erschwert die US-Zollpolitik das Geschäft.

Doch nach Berechnungen des IW konnten die Exportzuwächse nach Polen und Tschechien in den ersten sieben Monaten dieses Jahres den Rückgang bei China und den USA mehr als ausgleichen.

Der Handel innerhalb des EU-Binnenmarktes wird nach Einschätzung von Sultan weiter zunehmen - gerade mit den mittel- und osteuropäischen Partnern. Als größter unter diesen stark wachsenden "Tigerstaaten" dürfte Polen dabei eine besondere Rolle spielen.

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Sven-Hendrik Hahn ist Redakteur beim ZDF-Wirtschaftsmagazin WISO.