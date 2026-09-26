USA und China planen Hotline für KI-Zwischenfälle

Die USA und China wollen nach Angaben beider Seiten einen direkten Kanal für KI-Zwischenfälle einrichten - und einen Dialog über Chancen und Risiken starten.

Washington und Peking wollen beim Thema Künstliche Intelligenz enger zusammenarbeiten. Quelle: Win Mcnamee / AFP

Die USA und China wollen nach Angaben des Weißen Hauses einen direkten Kommunikationskanal für Zwischenfälle im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) einrichten. Zudem hieß es aus Washington, beide Seiten hätten einen "US-chinesischen Dialog über Superintelligenz" vereinbart, in dem sie sich über Risiken und Chancen der Technologie austauschen wollen. Das chinesische Staatsfernsehen bestätigte die Einrichtung der KI-Hotline.

Die Vereinbarung folgt auf Forderungen nach einem engeren Austausch der beiden international führenden KI-Mächte. UN-Generalsekretär António Guterres hatte die USA und China zuvor zu einem Dialog über die Zukunft der Technologie aufgerufen und dabei auf Kommunikationskanäle zwischen Washington und Moskau während des Kalten Krieges verwiesen.

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Trump will KI künftig als "Superintelligenz" bezeichnen

In der Erklärung des Weißen Hauses hieß es, beide Seiten würden den Begriff "Superintelligenz" anstelle von Künstlicher Intelligenz nutzen. US-Präsident Donald Trump hatte schon am Dienstag bei der UN-Generaldebatte angekündigt, die US-Regierung werde Künstliche Intelligenz künftig als "Superintelligenz" bezeichnen.

"Superintelligenz" klinge "viel besser" und sei angesichts der großen Chancen durch die Technologie "viel genauer", sagte Trump. Zugleich wandte er sich gegen internationale Regeln zur Kontrolle der Technologie.

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Quelle: AFP