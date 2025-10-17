Trump hält Tomahawk-Lieferungen an Ukraine für verfrüht

Wolodymyr Selenskyj ist mit der Hoffnung auf Tomahawk-Marschflugkörper in die USA gereist. Schon gestern wiegelte Donald Trump ab - und auch heute gibt sich der US-Präsident verhalten.

Selenskyj trifft Trump – ein Besuch zwischen Hoffnung und Unsicherheit. Einerseits stellt Trump neue Waffen in Aussicht, andererseits kündigt er ein Treffen mit Putin an. 17.10.2025 | 1:39 min

US-Präsident Donald Trump hält eine mögliche Lieferung der von der Ukraine erhofften Tomahawk-Marschflugkörper offenbar für verfrüht. "Hoffentlich werden sie sie nicht brauchen", sagte Trump am Freitag bei einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. "Hoffentlich werden wir den Krieg beenden können, ohne an Tomahawks zu denken."

Die ukrainische Regierung hatte die von Kiew erhoffte Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern und anderen US-Waffen zuvor als das wichtigste Thema des Treffens von Trump und Selenskyj bezeichnet. Trump hatte nach einem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin geäußert, dass die USA die Waffensysteme selbst bräuchten.

Auf russische Versprechen wolle sich die Ukraine nicht verlassen, sagt ZDF-Reporterin Anne Brühl. Man wolle einen Waffenstillstand – der müsse dann aber auch überwacht werden. 17.10.2025 | 1:42 min

Trump: Putin will Krieg beenden - Selenskyj widerspricht

Im Weißen Haus schlug Selenskyj vor Journalisten vor, dass die Ukraine den USA im Gegenzug für Tomahawks Drohnen liefern könnte. Man werde darüber reden, kündigte Trump daraufhin an und bekräftigte: "Ich glaube, dass Präsident Putin den Krieg beenden will". Selenskyj widersprach. Putin sei "nicht bereit" für Frieden.

Trump räumte zugleich ein, dass Putin mit seiner Zustimmung zu einem weiteren Treffen mit Trump nach ihrem Gipfel im August in Alaska möglicherweise nur Zeit gewinnen wolle. Das sei "möglich", sagte Trump. Ein "bisschen Zeit" sei aber "in Ordnung". Putin wolle "einen Deal machen".

Das Trump-Putin-Telefonat habe Kiew eiskalt erwischt, meint ZDF-Reporterin Anne Brühl. Selenskyjs Besuch bei Trump beeindrucke Russland nicht, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper. 17.10.2025 | 8:38 min

Treffen in Budapest nur mit Putin

Der US-Präsident kündigte bei dem Treffen zudem an, sich bald in Ungarn voraussichtlich mit Putin zu zweit und damit ohne direkte Beteiligung der Ukraine zu treffen. Zugleich wolle er aber mit Selenskyj in Kontakt stehen. Es gebe "viel böses Blut" zwischen Moskau und Kiew.

Trump ergänzte, man wolle es für jeden angenehm machen. Auf die eine oder andere Weise würden alle drei Seiten - Russland, Ukraine und USA - involviert sein, aber das könnte getrennt voneinander erfolgen, sagte er. Bereits im August hatten sich Trump und Putin in Alaska getroffen - ohne Selenskyj und ohne greifbares Ergebnis.

Europa und die USA müssten konstant Druck auf Moskau ausüben, sagt Friedensforscher Dr. Jonas Driedger. Die Lieferung von Tomahawk-Systemen an Kiew sei aber unwahrscheinlich. 17.10.2025 | 17:52 min

Selenskyj: Beginnen einander zu verstehen

Es war das dritte Treffen der beiden in Washington seit dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar. "Ich denke, wir haben wichtige Gespräche im Dialog geführt und wir beginnen, einander zu verstehen", antwortete Selenskyj auf die Frage eines Journalisten, wie sich das heutige Treffen von früheren Treffen mit Trump unterscheidet.

"Ich weiß, dass der Präsident sehr wohl unterrichtet ist über die Lage auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine. Und ich denke das hilft wirklich", betonte der ukrainische Präsident. Selenskyj war bei einem Treffen im Oval Office vor laufenden Kameras von Trump abgekanzelt worden.

Der US-Präsident wolle in der Ukraine als Vermittler agieren, sagt USA-Korrespondent David Sauer. Die Frage sei, wie viel Druck er bereit ist, auf Russland auszuüben. 17.10.2025 | 5:25 min

Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren, bislang ohne größeren Erfolg. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen anvisiert, dass es in den Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu einem Dreiertreffen von ihm, Putin und Selenskyj kommt - doch das fand nie statt.

