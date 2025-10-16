Trump und Putin telefonieren: Treffen in Ungarn geplant

Trump will Russlands Staatschef Putin in Budapest treffen. Das kündigte der US-Präsident nach einem Telefonat mit dem Kremlchef an. Einen Zeitpunkt nannte er nicht.

Zeigt sich nach dem Gespräch mit Wladimir Putin zufrieden: Donald Trump. (Archivbild) Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Angaben ein weiteres Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Das schrieb der Republikaner nach einem Telefongespräch mit dem Kremlchef in seinem Onlinedienst Truth Social. Demnach soll das Gespräch in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfinden. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht.

Vorbereitet werden solle das Treffen bei einer Zusammenkunft ranghoher Berater beider Seiten in der kommenden Woche. Für die USA soll Außenminister Marco Rubio an dem Gespräch teilnehmen, wie Trump weiter mitteilte.

Trump hatte bereits im September angekündigt, wieder mit Putin sprechen zu wollen 10.09.2025 | 0:21 min

Der US-Präsident bezeichnete das Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen als sehr produktiv. Man habe auch über Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern gesprochen, wenn der Krieg in der Ukraine vorüber sei.

Trump stellte Tomahawk-Lieferung an Kiew in Aussicht

Das Verhältnis zwischen Trump und Putin war zuletzt abgekühlt. Am Wochenende hatte Trump nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesagt, er könne Putin mit der Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk an Kiew drohen, falls Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht einstelle.

Russlands Präsident Putin hat vor einer "völlig neuen Eskalation" der Beziehungen zu den USA gewarnt. Dies könne bei einer Tomahawk-Lieferung an die Ukraine eintreffen. 03.10.2025 | 0:20 min

Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und würden der Ukraine damit Angriffe tief in russischem Gebiet ermöglichen. Selenskyj wird am Freitag zu einem Treffen mit Trump im Weißen Haus erwartet. Dort will er die Freigabe für den Verkauf der Marschflugkörper bekommen.

Finanziert werden könnte der Deal durch Nato-Partner. Der Kreml warnte die US-Regierung nachdrücklich vor einer solchen Lieferung.

Treffen in Alaska brachte keine Fortschritte

Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Das Treffen brachte aber keinerlei Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe im seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vielmehr setzte Russland seine Angriffe mit unverminderter Härte fort.

Führende europäische Politiker begleiteten den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Washington, um nach dem Gipfeltreffen in Alaska mit US-Präsident Trump das Vorgehen abzustimmen. 18.08.2025 | 2:37 min

Trump hatte im Wahlkampf erklärt, er werde den Ukraine-Krieg nach seinem Amtsantritt im Januar innerhalb von "24 Stunden" beenden. Zuletzt äußerte er sich wiederholt enttäuscht und ungehalten über das Verhalten des russischen Staatschefs. Das Verhältnis zwischen Trump und Selenskyj hatte sich dagegen nach einem schwierigen Start in den vergangenen Monaten zusehends gebessert.

