Trump trifft Selenskyj: Das Treffen im Weißen Haus - Liveblog

Wolodymyr Selenskyj ist zum dritten Mal zu Gast bei Donald Trump im Weißen Haus. Selenskyj habe in der Vergangenheit schon "alle denkbaren Gefühlssituationen hier im Weißen Haus durchlebt", berichtet ZDF-Korrespondent David Sauer bei ZDFheute live aus Washington.

Der ukrainische Präsident sei dieses Mal "mit großer Hoffnung angereist", weil er darauf setze, "dass er von Donald Trump womöglich heute die Zusage bekommen könnte für amerikanische Waffen mit größerer Reichweite - Sichwort Tomahawk", ordnet Sauer ein.