Trump trifft Selenskyj: Das Treffen im Weißen Haus - Liveblog

Liveblog

Donald Trump trifft Wolodymyr Selenskyj:Ukraine hofft auf mehr Unterstützung der USA

Hoffen auf mehr militärische Unterstützung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington. Aktuelle News im Liveblog.

Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj stehen vor dem Weißen Haus.

Selenskyj kam mit der Hoffnung auf Tomahawk-Waffen nach Washington. Doch wo Trump steht, scheint nach seinem Telefonat mit Putin unklar. ZDFheute live zum Treffen im Weißen Haus.

17.10.2025

ZDF-Korrespondent Sauer: Selenskyj "mit großer Hoffnung angereist"

Wolodymyr Selenskyj ist zum dritten Mal zu Gast bei Donald Trump im Weißen Haus. Selenskyj habe in der Vergangenheit schon "alle denkbaren Gefühlssituationen hier im Weißen Haus durchlebt", berichtet ZDF-Korrespondent David Sauer bei ZDFheute live aus Washington.

Der ukrainische Präsident sei dieses Mal "mit großer Hoffnung angereist", weil er darauf setze, "dass er von Donald Trump womöglich heute die Zusage bekommen könnte für amerikanische Waffen mit größerer Reichweite - Sichwort Tomahawk", ordnet Sauer ein. 

ZDF-Reporterin Brühl: "Eine große Portion Misstrauen"

Ein überraschendes Gespräch zwischen Trump und Putin - der US-Präsident spricht von einem Durchbruch. Doch wie bewertet das die Ukraine - auch in Bezug auf das anstehende Treffen zwischen Selenskyj und Trump? Anne Brühl berichtet aus Kiew.

Präsidenten beraten zunächst unter Ausschluss der Presse

Nach der Begrüßung zwischen den beiden Präsidenten im Weißen Haus ist zunächst um 19 Uhr (MESZ) ein Treffen zwischen Trump und Selenskyj ohne Presse vorgesehen.

Nach Informationen des ZDF-Studios in Washington ist zum derzeitigen Stand erst gegen 21 Uhr (MESZ) mit ersten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyjs zu rechnen.

Treffen in Washington: Trump empfängt Selenskyj

US-Präsident Trump empfängt den ukrainischen Staatschef Selenskyj im Weißen Haus. Bei ihrem Gespräch dürfte es um die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern gehen. 

Selenskyj traf sich mit Vertretern von Rüstungs- und Energieunternehmen

Bereits am Donnerstag ist Selenskyj in Washington eingetroffen und führte Gespräche mit Vertretern des US-Rüstungsunternehmens Raytheon, das Tomahawk-Marschflugkörper und Patriot-Systeme herstellt. "Wir haben über die Produktionskapazitäten von Raytheon und mögliche Wege für eine Zusammenarbeit zur Stärkung der Luftverteidigung und der Langstreckenfähigkeiten der Ukraine gesprochen", erklärte er in Onlinediensten. Auch über eine mögliche gemeinsame US-ukrainische Produktion sei gesprochen worden.

Zudem hat sich der ukrainische Präsident mit Vertretern US-amerikanischer Energieunternehmen ausgetauscht, wie Selenskyj auf X mitteilte. In den Gesprächen sei es Selenskyj zufolge um "ganz konkrete Maßnahmen" zur Unterstützung des ukrainischen Energiesystems sowie "die langfristige Zusammenarbeit" gegangen.

Was vom Trump-Selenskyj-Treffen zu erwarten ist

Was vom Trump-Selenskyj-Treffen zu erwarten ist

Bei dem Treffen von Trump und Selenskyj soll es vor allem um die mögliche Lieferung von Tomahawks gehen. Einer Expertin zufolge ist eine US-Zusage aber "unwahrscheinlich".

