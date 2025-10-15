  3. Merkliste
  4. Suche
Politik

Pistorius: Deutschland stationiert Eurofighter in Polen

Nato-Ostflanke:Pistorius: Deutschland stationiert Eurofighter in Polen

|

Um den Luftraum besser zu schützen, schickt Verteidigungsminister Boris Pistorius Eurofighter an die Nato-Ostflanke. Ab Dezember sollen sie in Polen stationiert werden.

Eurofighter fliegen bei der Ankunft der "Baden-Württemberg" über den Hafen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen.

Quelle: dpa

Deutschland wird zum Schutz der Nato-Ostflanke Kampfjets vom Typ Eurofighter auf dem Militärflugplatz Malbork in Polen stationieren. "Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Nato in Brüssel.

Zusätzlicher Schutz der Nato-Ostflanke

Mit dem Engagement in Polen werde man "noch aktiver und noch präsenter und sichtbarer an der Ostgrenze des Bündnisses". Konkrete Angaben dazu, wie viele zusätzliche deutsche Kampfjets hierfür bereitgestellt werden sollen, machte Pistorius zunächst nicht.

Eine Live-Schaltung zur ZDF-Korrespondentin Schäfers während der heute 12:00-Sendung.

In Brüssel beraten die Nato-Staaten über die Verteidigungsbereitschaft des Bündnisses und die Ukraine – ZDF-Korrespondentin Isabelle Schäfers mit einer Einschätzung aus Brüssel.

15.10.2025 | 1:00 min

Das zusätzliche deutsche Engagement für den Schutz der Ostflanke soll den Angaben zufolge im Rahmen des Nato-Einsatzes "Eastern Sentry" (deutsch etwa: Wächter des Ostens) erfolgen. Er wurde im September in Reaktion auf mutmaßlich vorsätzliche Luftraumverletzungen durch russische Kamikaze-Drohnen in Polen gestartet. Über die Initiative werden vor allem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten mobilisiert.

Bisher vier Eurofighter bei Schutzflügen im Einsatz

Deutschland stellt bislang vier Kampfjets vom Typ Eurofighter, die sich vom Fliegerhorst in Rostock-Laage aus an bewaffneten Schutzflügen über Polen beteiligen können. Der neue Einsatz in Polen soll im Dezember beginnen und mindestens bis März kommenden Jahres dauern. Neben Deutschland sind unter anderem auch Frankreich, Großbritannien, Tschechien und Dänemark an "Eastern Sentry" beteiligt.

nico lange

Dass es keine Möglichkeiten gibt, Drohnen zu erkennen, sei ein "Armutszeugnis", sagt Sicherheitsexperte Nico Lange.

15.10.2025 | 5:03 min

Die Bundeswehr ist zudem mit mehreren Eurofightern an der Nato-Mission "Enhanced Air Policing South" (Verstärkte Luftraumüberwachung Süden) in Rumänien beteiligt.

Die Nato-Verteidigungsminister beraten in Brüssel angesichts der Bedrohung durch Russland über die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses und die Unterstützung der Ukraine.

Quelle: dpa, AFP
Themen
Boris PistoriusNatoPolen

Mehr zur Bedrohung durch Drohnen

  1. Ein Soldat der Bundeswehr nutzt einen HP 47 Drohnenstörsender während der Militärübung „Roter Sturm Bravo“ der Bundeswehr

    Reform des Bundespolizeigesetzes:Dobrindt plant Drohnenabwehr und Telefonüberwachung

    mit Video
  2. Die Bundeswehr präsentiert das Abfangen einer Drohne durch die Abfangdrohne A1-Falke von Argus Interception bei der Leistungsschau Drohnenabwehr am zweiten Tag der Großübung "Red Storm Bravo.
    Interview

    Luftverteidigung der Nato:Was Laser, Jammer & Co. gegen Drohnen bringen

    mit Video
  3. 21.08.2025, Berlin: Stefanie Hubig (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, spricht während eines Statements zur Festnahme im Fall der Nord-Stream-Sabotage.

    Nach Vorfällen am Münchner Flughafen:Bundeswehr unterstützt beim Drohnen-Aufspüren - Hubig warnt

    mit Video
  4. Ein Soldat der Bundeswehr nutzt einen HP 47 Drohnenstörsender während der Militärübung „Roter Sturm Bravo“ von Bundeswehr und zivilen Behörden am 26. 9. 2025 in Hamburg.

    Überflüge auch in Deutschland:Was kann die Bundeswehr gegen Drohnen tun?

    von Daniel Heymann
    mit Video