Pistorius: Deutschland stationiert Eurofighter in Polen

Um den Luftraum besser zu schützen, schickt Verteidigungsminister Boris Pistorius Eurofighter an die Nato-Ostflanke. Ab Dezember sollen sie in Polen stationiert werden.

Verteidigungsminister Boris Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen. Quelle: dpa

Deutschland wird zum Schutz der Nato-Ostflanke Kampfjets vom Typ Eurofighter auf dem Militärflugplatz Malbork in Polen stationieren. "Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Nato in Brüssel.

Zusätzlicher Schutz der Nato-Ostflanke

Mit dem Engagement in Polen werde man "noch aktiver und noch präsenter und sichtbarer an der Ostgrenze des Bündnisses". Konkrete Angaben dazu, wie viele zusätzliche deutsche Kampfjets hierfür bereitgestellt werden sollen, machte Pistorius zunächst nicht.

In Brüssel beraten die Nato-Staaten über die Verteidigungsbereitschaft des Bündnisses und die Ukraine – ZDF-Korrespondentin Isabelle Schäfers mit einer Einschätzung aus Brüssel. 15.10.2025 | 1:00 min

Das zusätzliche deutsche Engagement für den Schutz der Ostflanke soll den Angaben zufolge im Rahmen des Nato-Einsatzes "Eastern Sentry" (deutsch etwa: Wächter des Ostens) erfolgen. Er wurde im September in Reaktion auf mutmaßlich vorsätzliche Luftraumverletzungen durch russische Kamikaze-Drohnen in Polen gestartet. Über die Initiative werden vor allem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten mobilisiert.

Bisher vier Eurofighter bei Schutzflügen im Einsatz

Deutschland stellt bislang vier Kampfjets vom Typ Eurofighter, die sich vom Fliegerhorst in Rostock-Laage aus an bewaffneten Schutzflügen über Polen beteiligen können. Der neue Einsatz in Polen soll im Dezember beginnen und mindestens bis März kommenden Jahres dauern. Neben Deutschland sind unter anderem auch Frankreich, Großbritannien, Tschechien und Dänemark an "Eastern Sentry" beteiligt.

Dass es keine Möglichkeiten gibt, Drohnen zu erkennen, sei ein "Armutszeugnis", sagt Sicherheitsexperte Nico Lange. 15.10.2025 | 5:03 min

Die Bundeswehr ist zudem mit mehreren Eurofightern an der Nato-Mission "Enhanced Air Policing South" (Verstärkte Luftraumüberwachung Süden) in Rumänien beteiligt.

Die Nato-Verteidigungsminister beraten in Brüssel angesichts der Bedrohung durch Russland über die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses und die Unterstützung der Ukraine.

