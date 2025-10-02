In jüngster Zeit haben mehrere Nato-Länder das Eindringen von Drohnen oder Militärflugzeugen in ihren Luftraum gemeldet. Was Europa nun tun sollte, erklärt Expertin Major.

"Viele in Deutschland denken noch binär: entweder Krieg oder Frieden", sagt Claudia Major, Senior Vice President beim German Marshall Fund, im Gespräch mit ZDFheute. Die "Grauzone zwischen Krieg und Frieden", in der Russland mit Drohnen, Cyberangriffen und Propaganda gezielt Unsicherheit stifte, werde unterschätzt, kritisiert sie gegenüber ZDFheute.

Major ist am Abend Gast in der ZDF-Sendung maybrit illner: "Zwischen Krieg und Frieden - was bringt Europa Sicherheit?"

ZDFheute: Der Kanzler sagt: "Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden". Welche Herausforderungen müssen sich daraus für Deutschland und Europa ergeben?

Claudia Major: Viele in Deutschland sind noch in dem binären Denken verhaftet: Entweder es ist Krieg oder es ist Frieden. Dieses Verständnis verhindert, dass wir die große Grauzone zwischen Krieg und Frieden wahrnehmen. Ich nenne sie Konflikt. Hier geht es um Aktionen, bei denen Gewalt angewendet wird, die aber keinen klaren militärischen Charakter hat, und es ist oft unklar, wer dahintersteht. Das macht es so schwer für Regierungen und Gesellschaften, diese Gewalt anzuerkennen - und darauf zu reagieren.

ZDFheute: Was sind solche Aktionen?

Major: Das sind Drohnen-Überflüge, aber auch die Beschädigung von Untersee-Kabeln, Cyberangriffe auf Unternehmen, Ministerien und auf den Bundestag, und Propaganda. Wir wissen oft nicht, wer dahintersteht, und das erschwert die Reaktion der Bundesregierung, von EU und Nato.

Claudia Major ... ... ist seit dem 15. März 2025 Senior Vice President für internationale Sicherheits- und Verteidigungspolitik beim German Marshall Fund. Der German Marshall Fund of the United States (GMF) ist eine 1972 gegründete gemeinnützige Organisation, die die transatlantische Zusammenarbeit in Bereichen wie Sicherheit, Wirtschaft und Demokratie fördert.



Major ist Verteidigungsexpertin mit Schwerpunkt auf Nato, europäischer Sicherheit und transatlantischen Beziehungen. Zuvor war sie Leiterin der Abteilung Internationale Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sowie tätig bei Institutionen wie dem Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich und dem EUISS.

ZDFheute: Was ist das Ziel dieser Aktionen?

Major: Es scheint der Versuch zu sein, das Vertrauen der Gesellschaft in das Funktionieren der demokratischen Staaten zu unterminieren, Entscheidungen zu formen, etwa die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen, oder Narrative zu setzen und damit Debatten zu beeinflussen.

ZDFheute: Warum nehmen diese Provokationen jetzt zu?

Major: Wladimir Putin macht das schon sehr lang so, wir haben es bloß nicht wahrhaben wollen.

Der russische Präsident scheint gerade zu testen, ob Europa und die Nato politisch zusammenstehen und im militärischen Bereich, wie handlungsfähig sie sind. „ Claudia Major, Sicherheitsexpertin

Was neu für uns Europäer ist, ist, dass wir mit diesen Dingen auf lange Sicht mit weniger Unterstützung der USA zurechtkommen müssen.

ZDFheute: Misstrauen Sie den jüngsten Bekenntnissen Donald Trumps zur Nato und zur Unterstützung der Ukraine?

Major: Das Hin und Her von US-Präsident Trump, der mal Russland kritisiert, mal dessen Positionen übernimmt, zeigt den Europäern, wie wenig belastbar US-Aussagen derzeit sind.

Die Herausforderung für die Europäer ist, die europäische Verteidigung auszubauen, ohne den USA den Eindruck zu vermitteln, man bräuchte sie nicht mehr und so einen Ausstieg der USA zu provozieren. „ Claudia Major, Sicherheitsexpertin

ZDFheute: Was muss passieren, damit Europa und die Nato die russischen Tests bestehen?

Major: Die zentrale Frage ist: Was hält Russland von solchen Aktivitäten ab? Dazu braucht es eine politische, wirtschaftliche und militärische Antwort.

ZDFheute: Wie könnte das funktionieren?

Major: Sicherheitspolitisch müssen die Verbündeten Russland vermitteln, dass die Nato-Abschreckung funktioniert, die Europäer geschlossen sind und sie auf russische Inkursionen hart reagieren.

ZDFheute: Und ohne die USA?

Major: Langfristig, für Europas Verteidigung mit weniger US-Beteiligung, müssen die Europäer vier Bereiche neu denken, das sind die politische Führung, Fähigkeiten, Konzepte und Kommandostrukturen; nukleare Abschreckung, Rüstung und Beschaffung.

ZDFheute: Könnte sich Europa ohne die USA verteidigen oder einen Waffenstillstand in der Ukraine absichern?

Major: Momentan sind die USA zwar politisch disruptiv. Aber militärisch gibt es tatsächlich noch keine großen Veränderungen.

Die Europäer würden sich auch mit geringerer US-Unterstützung verteidigen, aber es wäre eine andere, schlechtere Verteidigung, weil Schlüsselfähigkeiten fehlen. „ Claudia Major, Sicherheitsexpertin

Das Gleiche gilt mit Blick auf die Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes in der Ukraine. Die Europäer wollen - aber sie können nur bedingt.

ZDFheute: Ein Traumszenario wäre, wenn die Europäer den Übergang von einer US-geführten zu einer europäisch geführten Verteidigung kooperativ über die kommenden Jahre mit den USA organisieren könnten, auch wenn es den Europäern viel abverlangen wird.

Major: Genau. Das wäre der beste Weg - aber auch der schwierigste.