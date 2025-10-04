Flughafen München: Bundeswehr unterstützt beim Drohnen-Aufspüren

Vorfälle am Münchner Flughafen:Bundeswehr unterstützt beim Drohnen-Aufspüren - Hubig warnt
Drohnen haben den Münchner Flughafen zeitweise lahmgelegt. Beim Aufspüren unterstützt auch die Bundeswehr - Justizministerin Hubig mahnt vor weitreichenden Einsätzen.
Nach den Drohnensichtungen am Münchner Flughafen hat die Bundeswehr die bayerischen Behörden vor Ort unterstützt. Auf Bitten des bayerischen Innenministeriums hätten die Streitkräfte den Flughafen beim Aufspüren von Drohnen ab Freitag unterstützt, teilte die deutsche Delegation bei der Nato am Samstag im Onlinedienst X mit.
Hubig: Sache der Polizei
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) warnte vor einem zu weitreichenden Einsatz der Bundeswehr im Innern. "Drohnenabwehr ist eine sicherheitspolitische Kernaufgabe", sagte Hubig der "Welt am Sonntag" (Online/Samstag).
Wo der Rechtsrahmen nachjustiert werden müsse, werde das geschehen, sagte Hubig weiter. Einsätze der Bundeswehr im Inneren seien aus guten Gründen nur in sehr engen Grenzen zulässig, dabei müsse es bleiben.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte am Freitag angekündigt, dass die Bundeswehr im Zuge von Amtshilfe am Kampf gegen Drohnen beteiligt werden solle. Bisher ist das Sache der Polizei von Bund und Ländern. Dazu will Dobrindt schon bald nach eigenen Angaben einen Entwurf für ein neues Luftsicherheitsgesetz vorlegen.
Luftfahrtindustrie ruft zu schnellem Handeln auf
Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) mahnte schnelles Handeln an. Die Vorfälle machten "einmal mehr deutlich, dass wir aktuell bei der Detektion und Abwehr von Drohnen über kritischer Infrastruktur nicht handlungsfähig sind", erklärte Marie-Christine von Hahn.
Sie fuhr fort: "Wir müssen jetzt zügig ins Handeln kommen, Politik, Industrie und Sicherheitsbehörden gemeinsam." Es brauche zunächst eine "schnelle Klärung der Zuständigkeiten und einen sicheren Rechtsrahmen". "Wir als Industrie sind bereit, unseren Teil dieser Sicherheitspartnerschaft zu leisten", erklärte von Hahn weiter. Deutsche Technologie sei bereits in der Ukraine im Einsatz. "Wir müssen schnell in die Lage kommen, sie auch hier einsetzen zu können".
München: Drohnensichtungen am Donnerstag und Freitag
Wegen Drohnensichtungen im Umfeld und über dem Flughafen München war der Betrieb an Deutschlands zweitgrößtem Airport am Donnerstagabend eingestellt worden, knapp 3.000 Passagiere waren nach Flughafenangaben betroffen.
Am Freitagabend wurden erneut Drohnen gesichtet. Der Betrieb musste erneut von Freitag auf Samstag unterbrochen werden. Diesmal waren 6.500 Passagiere betroffen. Unklar ist nach wie vor, wer die Drohnen gesteuert hat.
