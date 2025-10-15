US-Verteidigungsminister:Hegseth fordert von Nato-Ländern mehr Waffenkäufe in den USA
Die USA wollen den Ukraine-Krieg zu einem "friedlichen Abschluss" bringen und fordern erneut höhere Ausgaben von den Bündnispartnern. Der Nato-Generalsekretär schließt sich an.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erwartet, dass mehr Nato-Länder US-Waffen für die Ukraine kaufen. Am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister am heutigen Mittwoch in Brüssel sagte er:
Dies sei nötig, um den Krieg in der Ukraine zu einem "friedlichen Abschluss" zu bringen.
Neuer Mechanismus soll Kauf ermöglichen
Im Juli hatten US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte den Mechanismus der sogenannten Priorisierten Anforderungsliste für die Ukraine (PURL) ausgearbeitet. Mit diesem Instrument sollen andere Länder der Nato Waffen aus US-Beständen kaufen, die die Ukraine im Krieg gegen Russland benötigt.
Bisher wurden so Waffen im Wert von rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) finanziert, unter anderem von Deutschland.
Rutte schließt sich Erwartungen an
Auch Rutte sagte, er erwarte während des Treffens "viele neue Ankündigungen von Ländern", die an dem Programm teilnehmen werden.
Neben Deutschland haben bisher die Niederlande, Schweden, Norwegen, Dänemark und Kanada hohe Beiträge zur Finanzierung der Waffenpakete beigetragen. Andere Alliierte wie Großbritannien, Frankreich oder Spanien sind bisher zurückhaltend mit größeren Zusagen.
Mehr zur Nato und der Ukraine
- Analyse
Gripen, F-16 und Mirage Jets:Wofür die Ukraine westliche Kampfjets einsetztvon Christian Mölling und András Ráczmit Video
Gespräche über Waffenlieferungen:Selenskyj will diese Woche Trump treffenmit Video
- Interview
CDU-Politiker Röwekamp:"Verteidigungsfähigkeit muss an erster Stelle stehen"mit Video
Streit um Verteidigungsausgaben:Trump stellt Nato-Ausschluss Spaniens in den Raum