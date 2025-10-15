  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Hegseth fordert von Nato-Ländern mehr Waffenkäufe in den USA

US-Verteidigungsminister:Hegseth fordert von Nato-Ländern mehr Waffenkäufe in den USA

|

Die USA wollen den Ukraine-Krieg zu einem "friedlichen Abschluss" bringen und fordern erneut höhere Ausgaben von den Bündnispartnern. Der Nato-Generalsekretär schließt sich an.

Pete Hegseth am 15.10.2025 in Brüssel

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat erneut Forderungen an die Nato-Verbündeten.

Quelle: AP

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erwartet, dass mehr Nato-Länder US-Waffen für die Ukraine kaufen. Am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister am heutigen Mittwoch in Brüssel sagte er:

Unsere heutige Erwartung ist, dass mehr Länder noch mehr Geld geben, dass sie noch mehr kaufen, um die Ukraine zu unterstützen.

Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister

Dies sei nötig, um den Krieg in der Ukraine zu einem "friedlichen Abschluss" zu bringen.

Am Flughafen Münster-Osnabrück stehen drei von vier Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen" und spiegeln sich in einer Pfütze

In Brüssel diskutieren die Nato-Verteidigungsminister, wie der europäische Luftraum gegen russische Drohnen und Kampfjets geschützt werden kann. Vorausgegangen waren Vorfälle in Polen und Estland.

15.10.2025 | 0:24 min

Neuer Mechanismus soll Kauf ermöglichen

Im Juli hatten US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte den Mechanismus der sogenannten Priorisierten Anforderungsliste für die Ukraine (PURL) ausgearbeitet. Mit diesem Instrument sollen andere Länder der Nato Waffen aus US-Beständen kaufen, die die Ukraine im Krieg gegen Russland benötigt.

Bisher wurden so Waffen im Wert von rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) finanziert, unter anderem von Deutschland.

ZDF-Korrespondentin Isabelle Schäfers berichtet aus Brüssel über die Beratungen der Nato zur Luftabwehr.

Die Nato-Verteidigungsminister beraten in Brüssel über den Luftraumschutz. Isabelle Schaefers sieht bei der Nato und der EU Handlungsbedarf, um im Ernstfall "schlagfertig" zu sein.

15.10.2025 | 1:20 min

Rutte schließt sich Erwartungen an

Auch Rutte sagte, er erwarte während des Treffens "viele neue Ankündigungen von Ländern", die an dem Programm teilnehmen werden.

Neben Deutschland haben bisher die Niederlande, Schweden, Norwegen, Dänemark und Kanada hohe Beiträge zur Finanzierung der Waffenpakete beigetragen. Andere Alliierte wie Großbritannien, Frankreich oder Spanien sind bisher zurückhaltend mit größeren Zusagen.

Quelle: AFP
Themen
NatoUkraineUSAMark Rutte

Mehr zur Nato und der Ukraine

  1. Ungarischer Gripen Kampfjet. (Archiv)
    Analyse

    Gripen, F-16 und Mirage Jets:Wofür die Ukraine westliche Kampfjets einsetzt

    von Christian Mölling und András Rácz
    mit Video
  2. Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonfernz.

    Gespräche über Waffenlieferungen:Selenskyj will diese Woche Trump treffen

    mit Video
  3. Soldaten der Bundeswehr stehen auf dem Appellplatz.
    Interview

    CDU-Politiker Röwekamp:"Verteidigungsfähigkeit muss an erster Stelle stehen"

    mit Video
  4. US-Präsident Donald Trump hält Kabinettssitzung in Wahington

    Streit um Verteidigungsausgaben:Trump stellt Nato-Ausschluss Spaniens in den Raum