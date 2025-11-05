Erdbeben - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Erdbeben |

Erdbeben entstehen, weil die Erdoberfläche in Bewegung ist. Die oberste Schicht der Erdkugel besteht aus unterschiedlich großen Gesteinsplatten. Man unterscheidet sieben große und viele kleinere Platten. Sie können sich verhaken und eine enorme Spannung in der Erdkruste aufbauen. Löst sich die Spannung, nehmen wir dies an der Erdoberfläche als Erdbeben wahr. Das geschieht auch in Europa. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe zu großen Erdbeben in der Übersicht.