Erdbeben - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Erdbeben

Erdbeben entstehen, weil die Erdoberfläche in Bewegung ist. Die oberste Schicht der Erdkugel besteht aus unterschiedlich großen Gesteinsplatten. Man unterscheidet sieben große und viele kleinere Platten. Sie können sich verhaken und eine enorme Spannung in der Erdkruste aufbauen. Löst sich die Spannung, nehmen wir dies an der Erdoberfläche als Erdbeben wahr. Das geschieht auch in Europa. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe zu großen Erdbeben in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Erdbeben

  1. In Afghanistan wurden bei einem Erdbeben heute Morgen rund 20 Personen getötet und über 730 verletzt. Wie die Taliban mit der Situation umgehen, berichtet Katrin Eigendorf.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Das Land steht vor einem großen Problem"

    1:20 min
  2. Blick auf ein beschädigtes Gebäude nach einem Erdbeben in Samangan, Afghanistan.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Afghanistan von Erdbeben erschüttert

    von Antoine Kurschilgen
    1:35 min
  3. Der Norden Afghanistan wurde heute Morgen von einem schweren Erdbeben mit der Stärke 6,3 getroffen. Katrin Eigendorf berichtet über die Situation vor Ort.

    Nachrichten | heute:"Zahl der Verletzten nochmal angestiegen"

    1:13 min
  4. Schäden an einer Straße nach einem Erdbeben der Stärke 6,3 in einem ländlichen Gebiet des Bezirks Khulm in der nordafghanischen Provinz Samangan.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Schweres Erdbeben in Afghanistan

    von Antoine Kurschilgen
    1:35 min
  5. Überlebende des Erdbebens in Afghanistan durchsuchen am 03.11.2025 die Trümmer eines zerstörten Hauses in einem Dorf in Tashqurghan im Bezirk Khulm in der Provinz Samangan.

    Beben der Stärke 6,3:Tote bei Erdbeben in Afghanistan

    mit Video
  6. Afghanistan, Masar-e Scharif: Menschen stehen in Trümmern nach einem Erdbeben.

    Mindestens 20 Tote:Schweres Erdbeben im Norden Afghanistans

    1:35 min
  7. Überlebende des Erdbebens in Afghanistan durchsuchen am 03.11.2025 die Trümmer eines zerstörten Hauses in einem Dorf in Tashqurghan im Bezirk Khulm in der Provinz Samangan.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Mehr als 30 Tote bei Beben in Afghanistan

    von Saadet Czapski
    1:26 min
  8. katrin-eigendorf

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Eigendorf: "Dramatische Situation"

    1:45 min
  9. Ein Schaltgespräch mit Katrin Eigendorf, welche derzeit in Kabul ist.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Hälfte der Menschen hat keine Hilfe erhalten"

    1:45 min
  10. Mitglieder des Amts für Brandschutz (Bureau of Fire Protection) und Anwohner reparieren eine beschädigte Zimmerdecke in der Stadt Baganga, Provinz Davao Oriental auf der südlichen Insel Mindanao, nachdem am 10. Oktober 2025 ein starkes Erdbeben der Stärke 7,4 den Süden der Philippinen erschüttert hat.

    Zentrum auf Insel Mindanao:Schweres Erdbeben auf Philippinen - mehrere Tote

    mit Video
  11. Erdbeben auf den Philippinen

    Mit einer Stärke von 7,4:Erneutes Erdbeben auf den Philippinen

    0:21 min
  12. Rettungskräfte im Einsatz in Sidoarjo, Ost-Java, Indonesien, am 1. 10. 2025

    Schuleinsturz in Indonesien:Fünf Schüler gerettet - wenig Hoffnung für Vermisste

    mit Video
  13. Überlebende des Erdbebens übernachten in Zelten, nachdem ein starkes Erdbeben die Stadt Bogo in der Provinz Cebu in den Zentralphilippinen erschüttert hatte.

    Erdbeben der Stärke 6,9:Philippinen: Tausende Nachbeben und mehr Opfer

    mit Video
  14. Motorräder fahren über eine Straße in den Philippinen, durch die nach einem Erdbeben ein breiter Riss geht.

    Südostasien:Erdbeben erschüttert Philippinen

    0:22 min
  15. In der Erdbebenregion in Afghanistan bauen Betroffene provisorische Zeltunterkünftre, da ihre Häuser zerstört wurden.

    Nach schwerem Erdbeben:Weiterhin Nachbeben in Afghanistan

    0:20 min
  16. Ein Mann versucht, die Trümmer eines eingestürzten Hauses zu beseitigen.

    In der Nähe von Dschalalabad:Wieder starkes Erdbeben in Afghanistan

    mit Video
  17. Ein Blick auf die beim Erdbeben in Kunar, Afghanistan, beschädigten Häuser, 3. September 2025

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Afghanistan: Situation nach Erdbeben kritisch

    von Katrin Eigendorf
    1:31 min
  18. heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Marietta Slomka

    heute journal - der Podcast:Hilfe für Afghanistan: Versprechen gebrochen?

    34:31 min
  19. Afghanistan, Mazar Dara: Afghanen, die bei einem starken Erdbeben im Osten Afghanistans am Sonntag verletzt wurden, liegen auf Betten im Nangarhar Regional Hospital in Jalalabad.

    Nachrichten | heute:Afghanistan: Zahl der Opfer steigt weiter

    von Katrin Eigendorf
    1:31 min
  20. Afghanischer Frauenverein
    Interview

    Nach Erdbeben in Afghanistan:Afghanistan: "Frauen und Kinder sind Hauptopfer"

Erdbeben: Ursachen und Folgen

  1. Entstehung Erdbeben CC

    News erklärt:So entsteht ein Erdbeben

    1:44 min
  2. Die Weltkarte zeichnet die Erdbebengebiete der Erde aus. Besonders die amerikanische Pazifikküste sowie Japan, Neuseeland, Neuguinea und Zentralasien sind gefährdet.
    Grafiken

    Naturkatastrophen:Wo die meisten Erdbeben stattfinden

    von Patrick Müthing
  3. Menschen fahren am 28. März 2025 nach einem Erdbeben in Zentralmyanmar auf einem Motorrad an einem eingestürzten Gebäude in Mandalay vorbei.
    FAQ

    Naturkatastrophe in Südostasien:Was Erdbeben so tödlich macht

    von Nils Metzger
    mit Video

Frühwarnsysteme vor Erdbeben

Eine Buddha-Statue ist nach dem verheerenden Erdbeben in Inn Wa am Stadtrand von Mandalay von Trümmern umgeben.
Kolumne

Wenn warnende Forschung ignoriert wird

Schutzmaßnahmen vor Erdbeben

Ein Mann geht über die Trümmer eingestürzter Gebäude. Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 25 000 gestiegen.
Interview

So baut man Gebäude erdbebensicher

Für Kinder erklärt: Erdbeben

Erdbeben Entstehung

Was man zu Erdbeben wissen muss