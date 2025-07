Katastrophenschutz: Wie baut man Gebäude erdbebensicher?

Bei einem Erdbeben kommen an den Fundamenten der Gebäude plötzlich horizontale und vertikale Stöße an, die das Gebäude zum Schwingen anregen. In Abhängigkeit davon, wie das Gebäude schwingt, gelangen die Erschütterungen immer weiter ins Gebäude. Und jede Wand, jede Decke und jede Einbauten erfahren eine Beschleunigung, die auf deren Masse wirkt. Gegen die dadurch entstehenden Beschleunigungskräfte müssen Maßnahmen getroffen werden.



Quelle: Norbert Gebbeken