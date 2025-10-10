Philippinen: Mehrere Tote bei schwerem Erdbeben

Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 auf den Philippinen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Erst vor einer guten Woche hatte ein Erdbeben den Inselstaat erschüttert.

Erneut hat ein schweres Erdbeben die Philippinen erschüttert. Das Beben der Stärke 7,4 traf die südliche Provinz Davao Oriental. 10.10.2025 | 0:21 min

Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 auf den Philippinen sind am Freitag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Totenzahl nannte der regionale Zivilschutzdirektor Ednar Dayanghirang im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP.

Bergleute in Goldmine verschüttet

Unter anderem sei ein Mensch in Mati in der Provinz Davao Oriental von Trümmern erschlagen worden. In einem Krankenhaus hätten zwei Patienten während des Erdbebens tödliche Herzattacken erlitten.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete dagegen von mindestens sechs Toten, unter ihnen drei Bergleute, die in den Bergen westlich von Manay in einer Goldmine verschüttet wurden. Die Bergleute seien in einem einstürzenden Schacht ums Leben gekommen, sagte Kent Simeon vom Rettungsdienst in der nahegelegenen Stadt Pantukan der Nachrichtenagentur AFP.

Warnzentrum gab kurzzeitig Tsunami-Warnung raus

Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS etwa 20 Kilometer vor der Küste von Manay auf der Insel Mindanao.

Das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik gab nach dem Beben eine Tsunami-Warnung für die Philippinen, Palau und Indonesien heraus und warnte vor "lebensbedrohlichen" Wellen. Bewohner von küstennahen Gebieten wurden aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete oder weiter ins Landesinnere zu begeben. Die Warnung wurde aber rasch wieder aufgehoben.

Quelle: ZDF

"Menschen rannten aus ihren Häusern"

Der Katastrophenschutzbeauftragte der Stadt Governor Generoso, Jun Saavedra, sagte der Nachrichtenagentur AP, das Beben sei das stärkste, das er erlebt habe.

Ich war mit meinem Auto unterwegs, als es plötzlich schwankte, und ich sah, wie die Stromleitungen wild hin und her schwankten. „ Jun Saavedra, Katastrophenschutzbeauftragter der Stadt Governor Generoso

"Die Menschen rannten aus ihren Häusern und Gebäuden, als der Boden bebte und der Strom ausfiel", berichtete Saavedra weiter. Mindestens 50 Schüler seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch in der Millionenstadt Davao wurden Schulen geräumt.

Präsident Ferdinand Marcos Jr. teilte mit, mögliche Schäden würden derzeit bewertet. Einsatzkräfte und Hilfsgüter sollten bereitgestellt werden, sobald die Gegend sicher sei.

Schweres Erdbeben bereits Ende September

Erst Ende September hatte ein schweres Erdbeben die Philippinen erschüttert, 74 Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Erdbeben und Vulkanausbrüche kommen in dem südostasiatischen Inselstaat daher häufig vor.

