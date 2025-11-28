Wird die Türkei zum EU-Land? Wadephul gibt den jahrelangen Verhandlungen einen neuen Anstoß. Doch der Außenminister mahnt: Auch demokratische Rechte blieben Voraussetzung.

In der Frage um einen möglichen EU-Beitritt der Türkei hat sich Wadephul für eine Annährung ausgesprochen. Es sei an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, so der Außenminister. 28.11.2025 | 1:20 min

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat der Türkei einen neuen Anlauf zum Beitritt in die Europäische Union in Aussicht gestellt. "Es ist jetzt an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagte Wadephul bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan am Freitag in Berlin.

Die Türkei habe sich in zahlreichen Feldern zu einem zentralen Partner entwickelt, sagte Wadephul und nannte dabei auch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Konflikt im Gazastreifen.

Der türkische Außenminister Fidan betonte bei der Pressekonferenz, dass sein Land alle Voraussetzungen für einen EU-Beitritt erfüllen wolle.

Die Europäische Union bleibt das strategische Ziel der Türkei. „ Hakan Fidan, türkischer Außenminister

Wadephul zu EU-Beitritt: Demokratische Werte nicht verhandelbar

Dass die EU für die Aufnahme von Staaten Kriterien habe, sei kein Problem. "Man muss die Spielregeln einhalten", sagte Fidan. Allerdings gebe es in den Verhandlungen derzeit eine Stagnation, die Kapitel müssten jetzt wieder aufgemacht und die Beziehungen der EU zur Türkei wieder normalisiert werden, forderte er.

Wadephul sagte, es liege im Interesse Deutschlands, die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei zu stärken. Die Kopenhagener Kriterien der EU würden allerdings weiterhin gelten:

Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sind grundlegende Werte für unsere Europäische Union und sie sind nicht verhandelbar. „ Johann Wadephul CDU, Bundesaußenminister

Türkei in die EU: Wie lange die Verhandlungen stocken

Wenn die Türkei als Nato-Partner in die EU streben wolle, werde sie in Deutschland einen verlässlichen und freundschaftlichen Partner haben. Es liege jetzt an der Türkei, "zu unterstreichen, dass sie diesen Weg vorangehen will". Aber auch die EU müsse auf die Türkei zugehen und den Gesprächskanal stärken, mahnte Wadephul.

Die Türkei erhielt bereits 1999 den Status als EU-Beitrittskandidat. Die offiziellen Beitrittsverhandlungen wurden 2005 aufgenommen, liegen aber seit 2018 faktisch auf Eis. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan steht wegen ihres Umgangs mit der Opposition und auch den Medien zunehmend in der Kritik.

Wadephul zeigte sich auch offen für die von Ankara angestrebte Teilnahme an dem 150 Milliarden Euro schweren EU-Rüstungsprogramm Safe. Er plädiere dafür, dass das Programm geöffnet werden müsse für wichtige Nato-Partner wie die Türkei und Großbritannien. "Darüber sind wir in konstruktiven Gesprächen."