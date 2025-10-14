Friedensprozess in Nahost: Trumps Rolle für den Frieden

Donald Trump wird gefeiert für einen Waffenstillstand in Nahost, an dessen Prozess er intensiv beteiligt war. Warum der Weg zu Frieden an seiner Person hängt und wie gefährlich das ist.

Noch vor dem Aufgang der Sonne erklang der Ruf der Muezzine über dem Tempelberg und ganz Jerusalem. Nach ihrem Untergang hallten die Schofaroth, uralte Blasinstrumente aus Widderhorn, gespielt von jüdischen Pilgern aus Südkorea über die Altstadt.

Oben auf dem Ölberg, an unserem Standort für die Gespräche mit den Nachrichten- und Sondersendungen, erschien uns das als würdiger Rahmen für diesen historischen Tag, der das Schicksal einer ganzen Region wenden könnte. Aber wird er das wirklich?

Trump ist beseelt von seinem Plan

In seiner Rede vor der Knesset entwarf US-Präsident Donald Trump einen neuen Nahen Osten, in dem die Völker in friedlicher Koexistenz, vielleicht sogar Freundschaft, leben. Eng miteinander verbunden durch Handel und kulturellen Austausch.

Der amerikanische Präsident wirkte beseelt von seiner Vision, die er in teils salbungsvollen Worten beschrieb. Trump ist überzeugt, dass er jetzt schon etwas vollbracht hat, was niemandem vor ihm gelang. Mehrfach kam er auf jene zu sprechen, die - angeblich - behaupten, er habe einen 3.000 Jahre alten Konflikt gelöst.

US-Präsident greift immer wieder ein

Zwar ist sein proklamierter Frieden längst noch kein wirklicher Frieden, aber es gibt eine ernsthafte Chance, eben weil Donald Trump so beseelt ist von seinem Plan. Das haben die Unterhändler bei den Gesprächen in den vergangenen Wochen unmittelbar erfahren.

Immer wieder mischte sich der amerikanische Präsident per Telefon direkt in die Verhandlungen ein, fragte nach Fortschritten, machte Vorschläge und klare Ansagen, welche Punkte er mit der Macht seines Amtes durchsetzen werde. So berichtet es die New York Times unter Berufung auf Gesprächsteilnehmer.

Jeder von ihnen hatte das Gefühl, Trump bleibt dran, der will das unbedingt, weil er mit einem Ausstieg sein vielleicht größtes Vermächtnis zunichtemachen würde. Und sie kamen auch zu dem Schluss, lieber ernsthaft mitzumachen, sich nicht zu verweigern, weil sie sonst den Zorn des mächtigsten Mannes der Welt zu spüren bekämen.

Alle Beteiligten auf den Plan eingeschworen

An diesem Montag hat Donald Trump in Jerusalem und Scharm el Scheich alle Beteiligten vor den Augen der Weltöffentlichkeit auf seine Vision verpflichtet, so dass sie nun einen Zwang spüren, an den weiteren Schritten im Friedensplan konstruktiv mitzuwirken - mit Geld, mit Ressourcen und mit gutem Willen. Der 20-Punkte-Deal ist vage genug, dass niemand es wagt, nein zu sagen.

Gleichzeitig ist er so vage und unausgegoren, dass er schnell scheitern kann: Es gibt keinen Plan für die Entwaffnung der Hamas; das Westjordanland ist nicht einmal erwähnt; die Frage eines Palästinenserstaats ist bestenfalls angedeutet; und es fehlt jeglicher Mechanismus, jene tiefen Wunden und Narben zu adressieren, die sich beide Seiten über Jahrzehnte zugefügt haben. Wie kann es eine Aussöhnung geben, die Grundlage für eine friedliche Koexistenz, geschweige denn Freundschaft wäre?

Hält er an seiner Vision fest und verfolgt den Plan bis zum Ziel?

Donald Trump glaubt, dass man das Ziel einfacher erreicht, wenn man sich immer nur über den nächsten Schritt verständigt - "Tag für Tag, Mensch für Mensch, Nation für Nation", wie er es in seiner Rede vor der Knesset forderte. Es ist die Überzeugung, dass ein detaillierter Masterplan keine Chance auf Umsetzung hat, während jeder erfolgreiche Einzelschritt eine Umkehr immer schwieriger macht, weil man dabei zu viel zu verlieren hat.

Es kann funktionieren, aber nur, wenn Donald Trump wirklich auch in Zukunft all jene Beteiligten unter Druck setzt, die sich Kompromissen verweigern - einschließlich einer israelischen Regierung, in der einige immer noch von einer dauerhaften Annexion von Gazastreifen und Westjordanland träumen.

Ist Trump wirklich dazu bereit, oder reicht es ihm, dass er anderen die Schuld geben kann, wenn die Vision von einer neuen Friedensordnung für den Nahen Osten scheitert? Von der Antwort auf diese Frage hängt ab, ob die Menschen im Nahen Osten den Frieden bekommen, den sie verdienen.

Elmar Theveßen ist Leiter des ZDF-Studios Washington.