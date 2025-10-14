Hoffnung auf Frieden in Nahost:Wie sich Deutschlands Verhältnis zu Israel verändert hat
Die letzten israelischen Geiseln sind frei - nach zwei Jahren Krieg mit der Hamas. Die Freude ist groß, doch der Krieg hat Spuren hinterlassen, weit über den Nahen Osten hinaus.
Nach 738 Tagen sind am Montag endlich alle noch lebenden 20 Geiseln nach Israel zurückgekehrt. Im Gegenzug lässt Israel fast 2.000 palästinensische Gefangene frei. Freude, Hoffnung und Erleichterung auf beiden Seiten.
Die Freilassung der Geiseln ist die erste Phase des Friedensplans von US-Präsident Trump - und das Ergebnis von Verhandlungen, die vergangene Woche unter Beteiligung der USA, Katar, Ägypten und der Türkei stattgefunden haben.
Israel und Deutschland: Staatsräson
Am 07. Oktober 2023 hatte die islamistische Terrororganisation Hamas Israel angegriffen. Mindestens 1.200 Menschen wurden getötet, 251 in den Gazastreifen verschleppt. Anschließend betont die Bundesregierung die uneingeschränkte Solidarität mit Israel. Deutsche Bundesregierungen fühlen sich historisch mitverantwortlich für das Existenzrecht und die Sicherheit des Staates Israel - sehen es als Staatsräson.
Der Hintergrund: Im Dritten Reich werden sechs Millionen Juden aus ganz Europa Opfer eines beispiellosen Völkermordes. Nur wenige überleben den Holocaust. Viele von ihnen suchen in Palästina eine neue Heimat - damals britisches Mandatsgebiet, mehrheitlich von Arabern bewohnt. 1948 wird dort der Staat Israel ausgerufen. Es folgen jahrzehntelange Konflikte und Kriege im Nahen Osten.
Auf die Frage, ob Deutschland - aufgrund seiner Geschichte - eine besondere Verantwortung gegenüber Israel hat, antworten die Befragten im aktuellen ZDF-Politbarometer gespalten: 41 Prozent meinen ja, eine knappe Mehrheit - 54 Prozent - sagt: nein.
Nach Terrorangriff der Hamas: Krieg in Gaza
Auf den Terrorangriff der Hamas reagiert Israel mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive in Gaza. Der Gazastreifen ist abgeriegelt, Hilfslieferungen werden teilweise blockiert. Netanyahus Kriegsziele: Die Zerstörung der Hamas; dass vom Gazastreifen aus keine Gefahr mehr für Israel ausgehen soll und die Befreiung der Geiseln.
Doch nur wenige Geiseln können militärisch befreit werden. Immer wieder kommt es in den vergangenen zwei Jahren zu Deals mit der Hamas. Das heißt, Geiseln kommen im Austausch gegen palästinensische Gefangene frei. Viele Geiseln kehren tot in die Heimat zurück. Die Situation in Gaza spitzt sich immer weiter zu:
Im August 2025 ruft die führende Initiative für Ernährungssicherheit eine Hungersnot in Gaza aus. Laut Angaben der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde sind inzwischen mehr als 64.500 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen.
Israelisches Vorgehen: Stimmung in Deutschland kippt
Während zu Kriegsbeginn die Hälfte der Befragten im ZDF-Politbarometer das israelische Vorgehen in Gaza für gerechtfertigt hält, kippt die Stimmung in der deutschen Bevölkerung bereits nach wenigen Wochen. Im September 2025 hält eine deutliche Mehrheit der Befragten den harten Kurs Israels für nicht mehr gerechtfertigt.
Trotz massiver internationaler Kritik kündigt Israel im Sommer eine Bodenoffensive auf Gaza Stadt an. Daraufhin reagiert Bundeskanzler Merz: Deutschland wird keine Waffen mehr an Israel liefern, die im Gaza-Streifen eingesetzt werden könnten. 82 Prozent der Befragten des ZDF-Politbarometer empfinden das als richtig.
Waffenlieferungsstopp an Israel:"Staatsräson abgehakt?" Merz' Entscheidung polarisiert
Anerkennung von Palästina - Bundesregierung zögert
Kanzler Merz betont, Deutschland stehe weiterhin eng an der Seite Israels - und stehe weiter für die Existenz und Sicherheit des Landes ein. Außerdem wolle man sich am Wiederaufbau Gazas beteiligen.
Kann es zu einer friedlichen Koexistenz kommen und auf lange Sicht eine Zwei-Staaten-Lösung geben? Schon seit zwei Monaten befürwortet die Mehrheit der Deutschen, dass Deutschland Palästina als eigenen Staat anerkennen sollte. Doch die Bundesregierung zögert: Die Anerkennung Palästinas sei ein letzter Schritt in einem Friedensprozess hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung.
Nach wie vor ist die Lage in Gaza fragil, die Hamas nicht entwaffnet, die israelische Armee im Gazastreifen präsent. Das nächste Ziel wird sein, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen und daran anschließend ein stabiles Friedensabkommen.