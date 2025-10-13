Israel: Erste Geiseln sind frei - Übergabe ans Rote Kreuz

Die Übergabe der Geiseln hat begonnen. Die ersten Geiseln wurden dem Roten Kreuz übergeben. In Tel Aviv versammeln sich Menschen und warten auf die Rückkehr der Menschen.

Im Livestream: Die wichtigsten Momente des historischen Tags in Nahost. 08.07.2025

Wie ZDF-Korrespondent Thomas Reichart berichtete, hat die Übergabe der Geiseln begonnen. Am Morgen wurden sieben von ihnen im Gazastreifen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz übergeben, wie von israelischer Seite bestätigt wurde. Über ihren Gesundheitszustand lagen zunächst keine Informationen vor.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat eine mehrphasige Operation gestartet, um die Freilassung und Überstellung von Geiseln und Häftlingen im Rahmen eines Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas zu erleichtern. „ Internationales Komitee vom Roten Kreuz

Israelische Fernsehsender übertrugen live vom Platz der Geiseln. Das Forum der Angehörigen plant, die Rückkehr der Geiseln nach Israel auf großen Bildschirmen zu übertragen.

Laut der "Times of Israel" brachten Freiwillige in Straßen rund um die Krankenhäuser, in die die Geiseln gebracht werden sollen, Transparente zu ihrer Begrüßung an.

In Israel warten die Menschen auf die langersehnte Rückkehr aller Geiseln. Präsident Herzog und Premier Netanjahu rufen zu Frieden und Versöhnung auf. 12.10.2025 | 1:47 min

Geisel-Angehörige auf dem Weg nach Reim

Derweil machten sich die Familien der am Montag freizulassenden 20 lebenden Geiseln auf den Weg zum Armeestützpunkt Reim im Süden Israels, um dort ihre Angehörigen nach mehr als zwei Jahren wieder in die Arme zu schließen.

Die "Times of Israel" erwartet, dass die islamistische Hamas gegen 8 Uhr Ortszeit (7 Uhr MESZ) mit der Freilassung der lebenden Geiseln beginnt.

Die Frist für die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln läuft Montagmittag aus. Nach Angaben der Hamas sind von den 48 verbliebenen Geiseln noch 20 am Leben. 12.10.2025 | 1:46 min

Forum: Rehabilitation der Geiseln gemeinsame Aufgabe

"Die Umsetzung des Abkommens zur Rückkehr aller Geiseln ist ein Ereignis, auf das wir seit den ersten Tagen des Krieges gehofft und uns vorbereitet haben", heißt es in einer am frühen Morgen veröffentlichten Mitteilung des Forums.

"Nun liegt eine wichtige und gemeinsame Aufgabe vor uns: die Rehabilitation der freigelassenen Geiseln, ihrer Familien, der betroffenen Gemeinden und der israelischen Gesellschaft insgesamt", heißt es darin weiter.

Eine vollständige Rehabilitation werde erst möglich sein, "wenn alle Geiseln zurückgekehrt sind - die Lebenden zur Rehabilitation und die Verstorbenen zur Beisetzung in Israel".

Bis Montagmittag hat die Hamas Zeit, die noch von ihr festgehaltenen Geiseln freizulassen. Wie die Freilassung ablaufen soll, erklärt ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. 12.10.2025 | 1:11 min

Abkommen sieht auch Freilassung palästinensischer Häftlinge vor

Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute - und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist - übergeben kann. Es besteht in Israel die Sorge, dass die Hamas in dem weitgehend zerstörten Gazastreifen nicht alle Leichen finden kann oder dies behauptet.

Neben der Hamas hatten sich auch andere Terrorgruppen an dem Überfall in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt. Rund 1.200 Menschen wurden dabei getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt.

Im Gegenzug für die Übergabe der letzten Geisel durch die Hamas muss Israel gemäß dem Abkommen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge freilassen. Darunter sind bis zu 250, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.

Einigung in Nahost : Israel erwartet Geiseln, Nahost-Friedensgipfel am Nachmittag Historischer Tag im Nahen Osten: Nach mehr als zwei Jahren sollen die letzten Hamas-Geiseln freikommen. Am Nachmittag findet ein Friedensgipfel in Ägypten statt. Mehr im Blog. Liveblog